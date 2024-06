En invierno, la Niña traerá heladas y frentes fríos; mientras el calentamiento global subirá temperaturas y causará incendios

Marcelo Peñaloza, pronosticador del Senamhi, considera que luego del paso del fenómeno del Niño, que trajo inundaciones al país, los siguientes meses: en mayo y junio “atravesemos por una etapa neutral, y en julio, agosto y septiembre se consolidará el efecto de la Niña”.

El efecto de la Niña está caracterizado por la disminución de la temperatura, pero el pronosticador del Senamhi aseguró que no serán con niveles más bajos que los registrados en años anteriores. “ No habrá precipitaciones, pero eso aumentará la posibilidad de que se registren focos de calor e incendios en el oriente , precisamente por el factor que explicaba de la temperatura máxima, la dirección del viento influye a su propagación”.

Luis Alberto Blacutt advirtió que lo que ahora está circulando el nombre de Aphelion, es el momento en el que la tierra pasa por el punto más lejano de su distancia al sol. “Es un evento astronómico, sucede hace cientos si no son miles de años. No hay una gran novedad al respecto. La tierra no se mueve en un círculo alrededor del sol, sino en una elipse. Siempre ha sucedido y no hay mayor incidencia que la conocida”.