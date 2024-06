Fuente: La Razón

Un nuevo cambio de subalcaldes se produce en La Paz. A menos de una semana de la salida del titular de la Subalcaldía Centro, este jueves el alcalde Iván Arias posesionó a un nuevo subalcalde de Cotahuma, aunque sin dar muchos detalles de la salida de la anterior autoridad.

“Para mí es un honor nombrar a Gonzalo, nos conocemos de años, lo he conocido como dirigente vecinal como él dice; lo he conocido después como profesional, como arquitecto, trabajando en diferentes proyectos y ahí nos hemos encontrado y después me sorprendí de verlo en Cotahuma. He visto a lo largo de estos años su entrega, su empeño y creo que esta renovación le hace un buen favor a Cotahuma”, expresó el alcalde de La Paz, según una nota institucional.

Esto implica la salida de Fausto Terrazas, que hasta este jueves había sido el subalcalde del macrodistrito Cotahuma. Él fue reemplazado por Gonzalo Gonzales, quien empezó como dirigente vecinal y ahora como autoridad se planteó varios proyectos, entre ellos viales.

SUBALCALDE

“Tenemos cosas pendientes, 71 proyectos ahorita que están por concluirse del POA 2024 y eso es lo que me gustaría terminar. Tenemos muchos proyectos en perspectiva, como el estudio en el río Melchuco y la apertura de la prolongación Víctor Agustín Ugarte, que va a conectar el parque de las Cebras con la Francisco Bedregal”, afirmó Gonzales.

El 7 de junio, hace seis días, Arias hacía otra posesión. Ese día, el alcalde anunció el cambio de subalcalde Centro, por quien hasta ese momento era el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda. La autoridad saliente, Jimmy Osorio, contó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, que “cerró su ciclo en la Alcaldía” por incertidumbre en la estabilidad laboral y el “desvío” de la gestión y proyectos para el municipio que presentaron en las elecciones subnacionales de 2021.