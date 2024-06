Entre 2023 y 2024, el fondo de pensiones se incrementó en $us 2.130 millones

Tras la salida de las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones, Futuro y Previsión del país, en mayo de 2023, y el ingreso pleno de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo la cartera de fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se incrementó en $us 2.130 millones.

Fuente: ABI

“Un año después, este fondo representa 26 mil millones de dólares, vale decir que, en esta gestión con el trabajo de la Gestora hemos crecido en casi 2.130 millones de dólares, lo que representa los fondos del sistema integral de pensiones, es un dato tangible”, destacó el gerente Nacional de Prestaciones de la Gestora, Javier Molina, en declaraciones a ATB.

Futuro y Previsión dejaron de operar en el país el 15 de mayo de 2023. Desde entonces, la Gestora inició operaciones de manera total incluyendo la administración de los capitales de inversiones.

La entidad estatal recibió de manos de las privadas AFP una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a Bs179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones ($us 2.130 millones).

La entidad pública implementó también una estrategia de inversiones diversificada, logrando una rentabilidad nominal de los fondos del 4,11% en el período 2023-2024, superando el 3,3% obtenido entre 2017 y 2022.

“La última inversión que hemos hecho comprende 500 millones de dólares (…) el fondo total del sistema integral de pensiones son 26 mil millones de dólares, de estos una parte es la que se ha movido para una inversión durante los últimos días, que son 500 millones de dólares”, precisó Molina.

Con esta inversión realizada en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y del exterior, la Gestora obtendrá un rendimiento anual del 7% y una ganancia de $us 53 millones.

“Estamos diversificando cartera para un mecanismo seguro y con un mayor rendimiento a futuro para beneficio de trabajadores y jubilados”, aseguró.

