«Escuché sonar los fierros y traté de dar retro», relató conductor del camión tras desplome del puente

El hombre de 44 años es oriundo de la ciudad de La Paz, y presenta lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Fuente: Red Uno

Beni, Bolivia.-

Ronald Gutiérrez Mejía, el conductor del camión que cruzaba el puente Rapulo cuando este se desplomó, el pasado miércoles, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con la Red Uno de Bolivia. El trágico accidente, que cobró la vida de ocho personas, y dejó varios heridos, aún conmociona al país.

Mejía, de 44 años y natural de La Paz, se encuentra recibiendo atención médica por las lesiones que sufrió en la caída. Entre ellas, una fractura de cuello, heridas en la tibia, y costillas rotas.

Gutiérrez relató con detalle los aterradores momentos vividos durante el colapso. «Yo venía a Santa Ana a dejar víveres para la gente. A lo que llegaba al medio del puente, de adelante se partió el fierro y lo primero que pensé fue en salir de ahí. Traté de dar retro, pero se partió del fondo. Lo que me dio pena es que venían dos jóvenes encima del camión. Empezaron a caer los escombros y aplastó la cabina y me llevó al fondo», contó.

Con gran valentía, Gutiérrez describió su lucha por sobrevivir: «Luchaba para salir, pensé en mi madre e hija, traté de salir porque me estaba ahogando. Me dije: ‘no puedo morir aquí, tengo que salir’. Busqué y busqué un espacio y a lo que salí volvió a caer escombro y ahí me atrapó el pie. Nadé y nadé, y a lo que tomé aire empecé a escuchar a mis compañeros que gritaban ‘auxilio, auxilio, ayúdenme’. Me agarré de las sogas de la carga del camión. El señor de la moto también se vino para abajo».

Desde su cama de hospital, Gutiérrez envió un mensaje de tranquilidad a su familia: «Decirle a mi madre que no se preocupe, que gracias a Dios ya estoy un poco bien. Pienso que Dios me dio otra oportunidad para seguir adelante porque de esa desgracia son raras las personas que se salvan».