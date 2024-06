Esta es la ruta con riesgo por los “daños” en el embovedado del río Choqueyapu en La Paz

Con relación a los demás tramos, la Alcaldía no determinó restricciones, pero detalló el estado de la estructura.

El cuarto tramo de la calle Bueno hasta el Parque Urbano Central (PUC) fue reparado con anterioridad puesto que ahí se ubica el campo ferial donde se expone por ejemplo la feria de Alasita y de Navidad.

En tanto, el quinto tramo que está debajo de la avenida del Poeta, presenta “deterioro importante en su revestimiento”.

“No alarmar”

El alcalde Iván Arias y el secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, instaron a la calma a la ciudadanía y remarcaron que se ejecuta una monitorización constante de los tramos de la bóveda afectados.

“Estamos haciendo intervenciones, no alarmemos a los edificios, por favor. Donde tenemos más problemas es acá (bóveda), estamos tomando medidas preventivas, pero hemos hecho una evaluación de los edificios alrededor y no (…) por favor, no alertemos”, exhortó Arias.

Restricciones

Las autoridades de la Alcaldía anunciaron este martes acciones y restricciones que van desde el Mercado Lanza (en el sector de la pasarela de la Pérez Velasco), hasta la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Yanacocha.

En esta área está prohibido el estacionamiento de autos, minibuses, aglomeraciones de personas (marchas) y la circulación de vehículos de alto tonelaje (buses, camiones, cisternas, entre otros).