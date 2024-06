Están ‘desenmascarando’ a Joel, opina abogada en reconstrucción del caso Odalys

Durante dos días, investigados y autoridades se movilizaron para reconstruir las últimas horas en que Odalys estuvo con su pareja y principal acusado de su desaparición, Joel P.

Fuente: La Razón

Durante dos días, investigados y autoridades reconstruyeron paso a paso las últimas horas previas a la desaparición de Odalys Vaquiata. Joel P., novio de la víctima y principal acusado del caso, es pieza clave: él estaba con la joven mamá cuando ella dejó su casa y partió hacia el norte de La Paz para un paseo del que aún no volvió.

Un trabajo minucioso empezó en la ciudad de La Paz, de donde partieron ambos el 30 de marzo. Finalmente se llegó hasta Tocaña, el destino al que la pareja arribó; es justamente en el norte del departamento paceño donde, según Joel P., Odalys y él discutieron y luego ella dejó el vehículo en el que volvían a sus hogares.

Las versiones del sindicado han sido puestas en duda e incluso consideradas contradictorias. Según la abogada Mónica Irusta, representante de uno de los investigados y quien estuvo en el acto investigativo, la reconstrucción da ahora más luces sobre la participación de Joel P.

“La Policía y la Fiscalía están desenmascarando a este señor (Joel), me atrevería a decir que cae la responsabilidad ya no de sospechoso (…) llegaría a ser autor del macabro hecho que se habría suscitado con la desaparición de esta dama”, indicó la jurista, según la estatal ABI.

La familia de Odalys considera que Joel P. miente y que es él en realidad quien sabe dónde está la mujer de 28 años. A la fecha, el acusado está con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, pero la víctima sigue desaparecida desde hace ya 75 días.

“Se ha dado a conocer de muchas, ya no contradicciones, sino pruebas contundentes de que este ciudadano (Joel) ha mentido en todo momento (…). En todo el momento él ha tenido el celular (de la víctima) en su poder; (…) no sabe cómo explicar ciertos extremos, razón por la cual ya no estaríamos hablando de hipótesis. La Fiscalía y la Policía ya tienen pruebas como tal”, aseveró Irusta.

La Policía comprometió que las tareas seguirán, en tanto que la Fiscalía acompaña los diferentes actos investigativos. En casa, un niño de menos de cinco años espera a Odalys desde el 30 de marzo, es su único hijo.