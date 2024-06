‘Evista’ Arce: ‘La llamadita de Lucho (a Evo), por favor, había pensado mostrarse sensible’

El diputado Héctor Arce, identificado como “leal” a Morales, criticó la actitud del Presidente del Estado, cuando el miércoles 26 de junio este se comunicó con el líder azul para “advertirle” que había una revuelta militar.

Fuente: Opinión

Sigue la arremetida del “evismo” contra el presidente Luis Arce y su entorno. Quedó claro que la facción “radical” del Movimiento Al Socialismo (MAS) no cree que el 26 de junio hubo una intentona de golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas en la plaza Murillo.

Es en ese sentido que los diputados y senadores seguidores de Evo Morales continúan con sus declaraciones en contra del Ejecutivo.

El asambleísta Héctor Arce se refirió a la llamada telefónica que le hizo el Jefe de Estado a Evo, el 26 de junio, cuando se produjo la revuelta militar. Según lo que contó el Dignatario, se contactó con Morales para “advertirle” que podrían ir tras él.

“La llamadita de Lucho, por favor. Oiga, hasta en ese Lucho había pensado para mostrarse humano, sensible, para mostrar que la vida de Evo le interesa. No sea cínico, Lucho Arce, no sea hipócrita”.

El diputado masista expresó que “no se traga ese cuento”, el del intento de golpe. “No me trago este cuento. Van a montar pruebas, van a fabricar pruebas paras intentar aparecer. La información que tengo es que el blanco fue el hermano Evo”.

