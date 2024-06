Evo confirma llamada y dice que reclamó a Arce por posesionar a Zúñiga siendo el 48 de su promoción

El exmandatario recordó que hablaron por dos minutos y notó que el jefe de Estado “estaba nervioso”, pero cuestionó por qué no destituyó a Zúñiga el martes o el miércoles a primera hora.

El expresidente del Estado y líder de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó que recibió la llamada del primer mandatario Luis Arce durante la sublevación militar; dijo que aprovechó el contacto para reclamarle el poder que le había dado al entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, siendo el número 48 de su promoción y le sugirió cambiarlo inmediatamente por el primero de la clase.

“Exactamente, a las 2.40 pm me llamó la ministra, cuando yo estaba en la senda, y me pasó rápidamente al presidente y me dijo que el golpe ha empezado. Yo le dije: usted le ha dado tanto poder al general Zúñiga sin respetar la antigüedad ni la institucionalidad. Ahora nos estamos informando que el general Zúñiga había sido número 48 de su promoción. ¿Cómo de 48 va a ser general y comandante? Yo le dije al presidente, ese comandante no tiene apoyo del Ejército, porque no respetó la antigüedad de su promoción. Yo le dije al Lucho: en este momento, nombre comandante al primero de su promoción”, relató Morales.

La jornada pasada, Arce ofreció una conferencia de prensa para relatar todo lo sucedido el día de la sublevación militar y rechazar que todo estuvo planificado con su conocimiento. En la narración cronológica, el primer mandatario reveló que llamó a Morales para advertir que un “golpe de Estado” había comenzado.

“Yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le previne para que tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero a mí me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales. Como compañeros, porque al final eso es lo que somos… Fue una comunicación muy corta, muy rápida, porque en ese momento yo tenía todos los teléfonos sonando, fue una conversación de segundos, nada más, cuando yo le pase esa información para que tome sus recaudos,”, dijo Arce.

Sin embargo, pese a convocar a sus bases a un bloqueo nacional de caminos para defender la democracia, Morales puso en duda el supuesto intento de golpe de Estado.

