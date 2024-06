Evo dice que no conocía a Arce y le llamó porque no tenía gente para su primer gabinete de ministros

El expresidente Morales recordó ese episodio para resaltar que Arce tuvo un pasado con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un partido tildado de neoliberal; al igual que la actual ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien supuestamente es sobrina del expresidente Hugo Banzer Suárez.

Evo Morales y Luis Arce

La Paz, 24 de junio de 2024 (ANF).- El exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS, Evo Morales, reveló que, faltando tres días para que asuma como presidente por primera vez, no tenía gente para conformar su gabinete de ministros; por ello, a recomendación, llamó a Luis Arce, sin conocerle, para ofrecerle el Ministerio de Economía.

“¿De dónde viene Lucho? Yo no sabía, a mí Carlos Villegas me recomendó para que sea ministro de Economía (…). Soy sincero, no tengo por qué mentirles. Faltando tres días para que jure como presidente, no sabía cómo se organizaba el gabinete (…). Le pregunto a Carlos: ¿quién puede ser ministro de Economía? Me dice que hay un joven economista que trabajó en el Banco Central y que viene del Partido Socialista. Le llamé y así entró, sin saber de dónde venía”, recordó Morales.

El exmandatario resaltó que acudió a su vicepresidente Álvaro García Linera para que le ayude a conformar su gabinete, pero le dijo que esa era su tarea. Entonces, Morales ofreció a Villegas elegir entre el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Economía, y finalmente eligió la primera opción, dejando en vacancia la cartera de Economía.

“Llamé a Álvaro para consultarle cómo se organizaba el gabinete, Álvaro no me cuoteó, soy sincero, me dijo que es tarea del presidente conformar su gabinete, pero le dije que no sé qué hacer. No conozco gente (…). Pensé en Gabriel Herbas, diputado, militante del Partido Socialista, pero no lo iba a sacar, porque el pueblo votó para que sea diputado, no para que sea ministro”, contó el líder cocalero esta jornada.

El exjefe de Estado recordó ese episodio para resaltar que Arce tuvo un pasado con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido tildado de neoliberal; al igual que la actual ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien supuestamente es sobrina del expresidente Hugo Banzer Suárez.

“Se han infiltrado al MAS-IPSP emenerristas y adenistas. Esperaron el mejor momento para cambiar nuestro mejor momento. Por eso, el mensaje de anoche es igualito que el de la derecha”, sostuvo Morales.