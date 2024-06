Evo, en alerta: dice que helicóptero sobrevoló su chaco para lanzarle droga desde la altura

El expresidente se mostró preocupado. Desde México denunció hoy domingo que su terreno del Trópico fue merodeado.

Fuente: Opinión

Evo Morales presiente que quieren asustarlo. Este domingo, el exmandatario, ahora dedicado a la siembra de tambaquí, denunció que un helicóptero desconocido habría sobrevolado su terreno situado en el Trópico cochabambino.

Según su relato, esto habría sucedido durante la velada del Día de la Madre, es decir el 27 de mayo pasado.

Contó que sucedió al promediar las 22:00 y que los vecinos del lugar se atemorizaron.

“Es desesperación, es nerviosismo, no se entiende. Quiero denunciar, me aguanté toda la semana. El día 27 de mayo, casi al promediar las 10 de la noche, un helicóptero, rondando, dando vueltas en mi chaco, en mi terreno de San Francisco volando bajito. Hicieron asustar a los vecinos, al compañero que vive ahí”, comenzó describiendo el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En consecuencia, Evo ya teje algunas elucubraciones. Se inclina por dos posibilidades.

“Pienso dos cosas: uno, para meterme miedo. Por si acaso, Evo no es ningún cobarde. O segundo, tal vez desde el helicóptero, lanzar paquete de droga para decir: ah, está la cocaína en su chaco de Evo”.

Morales realizó la acusación desde su estadía en México, país al que asistió para desempeñarse como veedor en las Elecciones Federales de esta jornada.

Sobre su presencia en esa nación, Evo aprovechó para agradecer a Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, y a expresidentes como Alberto Fernández, al recordar que lo “salvaron” en 2019, año en que se desencadenó la crisis social y política en Bolivia.

“Si no eran los compañeros, si no eran expresidentes y otros en ejercicio como López Obrador, no salíamos”, dijo.

Fuente: Opinión