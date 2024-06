Evo responde a Arce y ratifica que es jefe del MAS: Se contradice y quiere quitarnos la sigla

El exmandatario dijo que “Lucho ya le eliminó de la dirigencia”, sin embargo, reiteró que “sigue siendo dirigente producto (de un fallo) de 2017”.

POR BORIS GÓNGORA

Fuente: La Razón

Tras las declaraciones del presidente Luis Arce de que “Evo Morales ya no es presidente” del Movimiento al Socialismo (MAS) y que “su mandato caducó en 2016”, el expresidente a través de sus redes sociales respondió al mandatario e indicó que Arce se contradice y que quiere quitarle la sigla “a punta de sentencia” y “anulando las decisiones del Tribunal Supremo Electoral”.

“¿Cómo se pueden explicar las contradicciones del presidente Arce? El 9 de mayo dijo que esperaba que se realice un Congreso Nacional convocado por la Dirección Nacional del MAS-IPSP; sin embargo, hoy sale a decir que la Directiva del MAS-IPSP, reconocida por el Órgano Electoral ya no está vigente. Alertamos a nuestros compañeros lo que significan estas declaraciones”, escribió en su cuenta X el exmandatario.

Además, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca reiteró que “legalmente sigue siendo dirigente», esto debido a que “(fue) aprobado por el TSE, por la Sala Constitucional e inclusive ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Denunció que el presidente Arce “ya tiene decidido y charlado, (y) será con el TSE o con los autoprorrogados que Evo ya no es (más) dirigente”.

El exmandatario dijo que “Lucho ya le eliminó de la dirigencia”, sin embargo, reiteró que “sigue siendo dirigente producto (de un fallo) de 2017”. “Levanta mucha sospecha, se dice Evo ya no es militante, es caduco, ya no es dirigente. No sé si tiene comprado o chantajeado, por debajo, que Evo ya no va a ser dirigente”.

El sábado, el presidente Arce señaló que “el ala evista piensa que Evo es único líder, presidente y que puede hacerlo todo, esa es la estructura que él (Morales) quiere”.

Reivindicó que “las organizaciones fundaron el MAS sin Morales, ellos son los auténticos dueños” del instrumento político.

El jueves también dijo que ambos pueden tener diferencias y la principal es que “personalmente” considera que el MAS le pertenece a las organizaciones sociales y “no a una persona” en particular.

