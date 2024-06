Exigen a YPFB resultados y no estimaciones de exploración

Recomiendan a los ejecutivos de YPFB encontrar gas y a partir de ahí recién confirmar el potencial, ya que a la fecha esto se viene manejando más como un “discurso político”

Luego que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inspeccionara la semana pasada el pozo Villamontes X7, que en caso de ser positivo la producción de gas alcanzaría los 27 millones de pies cúbicos día, desde Tarija surgen observaciones. El asambleísta departamental Luis Lema, minimizó los anuncios de la estatal petrolera, argumentando que las estimaciones que se han realizado representan apenas 0,764 millones de metros cúbicos días (MMmcd), y lo comparó con la producción del campo Margarita en 2015, que en su auge producía 19 MMmcd.

El viernes de la semana pasada el presidente de YPFB, Armin Dorgathen Tapia, detalló que el objetivo del pozo Villamontes X7 son dos reservorios, Chorro y Tupambi, y que los trabajos de perforación serían ejecutados en su totalidad por la empresa boliviana. El potencial que se estima, de resultar exitosa la exploración, es de 1,5 Trillones de Pies Cúbicos.

Frente a este escenario, Lema expresó su preocupación por el hecho que YPFB sigue asumiendo el riesgo.

“La producción que proyectan no llega ni a 1 MMcd. Para que tengamos una idea, la producción del campo Margarita, el 2015, en su época de auge, producía 19 MMcd. Entonces, no es que no estoy a favor, por supuesto que queremos nuevos yacimientos y nuevos campos, pero lo que no estoy de acuerdo es que el Presidente de YPFB cada vez nos habla de proyecciones, estimaciones, y lo que nosotros necesitamos son resultados”, expuso.

Lema apuntó que son 18 años que el Movimiento al Socialismo (MAS) viene hablando de proyecciones y estimaciones, sin mostrar resultado alguno. Enfatizó que lo adecuado para la estatal petrolera sería encontrar gas y a partir de ahí recién confirmar el potencial, ya que a la fecha esto se viene manejando más como un “discurso político”.

“Son tres gestiones que han pasado desde que ha estado el presidente Luis Arce, no se ha logrado ningún resultado hasta ahora, más aún cuando el 100% de un proyecto que no es barato, 200 millones de bolivianos, estamos hablando de 29 millones de dólares que lo está asumiendo YPFB, es decir, que los bolivianos seguimos asumiendo el riesgo y eso es algo imperdonable en un momento de crisis y escasez de divisas, lo que urge es que vengan empresas extranjeras con tecnología, capacidad y mayor experiencia”, afirmó.

Otro de los aspectos que ha cuestionado el asambleísta Lema, es que si bien YPFB señaló que con 27 proyectos exploratorios busca subir las reservas de gas del país, a la fecha mantiene en secreto las consultorías de certificación de reservas que se han realizado en la gestión 2023 y la que se encargó a inicios de este año.