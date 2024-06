Exministro de Defensa: “Los militares no solucionarán el desabastecimiento de combustible”

Javier Zavaleta, exministro de Defensa, aseguró que el problema del desabastecimiento de combustible es la falta del dólar.

Naira Menacho



Fuente: Red Uno

Javier Zavaleta, exministro de Defensa, aseguró que la medida aplicada por el Gobierno de sacar a los militares para controlar la venta del combustible en las estaciones de servicios, “no solucionarán tema del abastecimiento de los carburantes”, pues el tema de fondo es en realidad la falta de dólares en el país.

Según el ex ministro de Defensa, aseguró que “el Gobierno pretende, con esta medida, es distraer la falta de ingresos (…) el problema de fondo no son los militares, sino de dónde se va a conseguir los dólares para pagar el combustible”, afirmó en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Zavaleta señaló que si el Gobierno pretende realizar un control efectivo lo que debió hacer fue poner funcionarios de la ANH que realicen un control técnico. “Un funcionario de la ANH, realizaría un control más efectivo, pues los soldados no están capacitados para eso”, puntualizó.

Por último, el ex ministro de Defensa aseguró que el sacar militares a los surtidores, en vez de dar la idea de seguridad a la población, crea un efecto contrario, y puede generar un descontento que puede ir aumentando los conflictos sociales.