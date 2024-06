Exministro de Evo responde a jefe del Ejército: “Amenaza respaldado por las armas, si quiere hacer política quítese su uniforme”

Dirigiéndose a Zúñiga, Romero afirmó: “Vaya a amenazar a su abuela, no a Evo Morales ni al MAS” y le pide que si desea hacer política se quite su uniforme.

“Ahora resulta que un soldado sale amenazando, dice que no van a permitir que Evo Morales sea presidente, delibera, toma un posicionamiento político, cobardemente respaldado por las armas”, sostiene Romero.

¿Qué dijo Zúñiga?

Las palabras de Zúñiga han desatado un avalancha de respuestas y críticas de parte del evismo. En una entrevista televisiva, el uniformado dijo que las Fuerzas Armadas se constituyen en “un brazo armado del pueblo”.

En ese marco, anunció: “Vamos a defender a toda costa la Constitución y los altos intereses de la Patria”.

En su criterio, ve improbable que Morales vuelva a sentarse en la silla presidencial puesto que la Constitución Política del Estado (CPE) lo define de esa manera.

“Evo Morales está legalmente inhabilitado, la CPE dice que no puede ser más de dos gestiones, y el señor ya ha sido ‘re-re-reelegido’ y el Ejército y las FFAA tienen la misión de hacer respetar y cumplir la Constitución. Ese señor no puede ser más presidente de este país”, señaló el jefe militar en una entrevista con No Mentirás.

¿Lo detendrían?, se le consultó y Zúñiga respondió: “si el caso amerita, yo creo que sí”.

Para Romero, esta es una “posición de afrenta y de apronte” contra el líder del MAS y comparó la supuesta advertencia con la amenaza que lanzó en su momento Luis Arce Gómez, el extinto ministro del Interior del gobierno de facto de Luis García Meza.

Romero anunció en ese marco que enviarán el registro de las palabras del general Zúñiga a organismos internacionales.

“Que sepa la comunidad internacional, y vamos a hacer llegar ese vide a todos los organismos internacionales advirtiendo que el señor Zuñiga, así como en el pasado Arce Gómez dijo que los bolivianos andemos con el testamento bajo el brazo, ha amenazado a Evo Morales y a todos quienes con una profunda convicción patriótica defendemos el proceso de cambio”, señaló.

En suma, Romero cuestionó al Gobierno de Luis Arce por la situación que atraviesa el país en materia de economía y dijo que está “convencido” de que “Evo Morales va a ser el próximo presidente”.

“Tiene que saber este soldado, por lo visto, cuando sale a hablar uno se da cuenta de sus escasos conocimientos, eso explica también que haya sido el último de su promoción”, señaló Romero.

Horas antes, el expresidente Morales afirmó que el “tipo de amenazas hechas por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga”, nunca se dieron en democracia.

“Si (las palabras de Zúñiga) no son desautorizadas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministro de Defensa, Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas, se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe”, remarcó el líder del MAS.