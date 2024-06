Exministro Sánchez Berzain dijo que el supuesto «golpe de estado» parecía un “desfile”

Fuente: Red Uno

El exministro del gobierno Carlos Sánchez Berzain hizo declaraciones contundentes sobre la situación actual en Bolivia, caracterizada por lo que él describe como una grave crisis de dictadura en la ciudad de La Paz.

En medio de acusaciones internacionales de ser un ‘narcoestado’, el país enfrenta una profunda inestabilidad bajo la presidencia de Luis Arce, quien ostenta un bajo índice de aprobación del 18% en las Américas.

Durante entrevista con el QNMP este miércoles, Sánchez Berzain, criticó la manera en que se ha manejado el reciente incidente en La Paz, calificándolo de un «espectáculo» más que un verdadero golpe de estado. Según él, el evento fue más una confrontación de palabras que un intento real de derrocar al gobierno actual.

«Lo que ocurrió en La Paz fue simplemente un espectáculo mediático. No hubo actos de confrontación, solo intercambio de declaraciones que luego se disiparon sin mayores consecuencias. Llamar a esto un golpe de estado es exagerado y desvirtúa la verdadera crisis que vive nuestro país», indicó el exministro.

La exautoridad calificó de “show” la toma militar en Plaza Murillo, registrada este miércoles, el general Juan José Zúñiga no pidió la renuncia de Luis Arce, como presidente, una vez ingresado al Palacio Quemado.

“Fue un show demasiado blando, era una situación que no se podía creer, no parecía un golpe de estado eso parecía un desfile. En el Gobierno de la UDP donde el país vivió la hiperinflación, era presidente democrático Hernán Siles Suazo, tuvo confrontación con militares y con el pueblo porque la crisis era muy grande (…) En aquella ocasión se fingió un secuestro de Siles Suazo, pero el tema se manejó bien y todavía la historia discute si fue o no un real secuestro (…) Pero lo que pasó este miércoles fue un montaje”, recordó Berzain.

Las declaraciones de Carlos Sánchez Berzain subrayan la complejidad de la situación política y social que enfrenta el país, desafiando las interpretaciones simplistas de los eventos recientes en La Paz como un golpe de estado.