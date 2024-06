Expertos afirman que carros blindados que adquirió el Gobierno tienen características militares

Montaño señaló que el uso de este tipo de motorizados por la policía debe ser autorizado por el parlamento.

Dos de los 12 vehículos blindados que adquirió el Ministerio de Gobierno a la empresa ‘China North Industries Corporation (Norinco), por Bs 31.665.412,88, tienen características militares ya que cuentan con una torreta para portar una ametralladora calibre 7.62 milímetros (mm), advirtieron dos expertos.

“No pueden tener aditamentos para aportar un arma calibre 7.62 (milímetros) porque ese calibre es de uso exclusivo militar, por ejemplo, el fusil FAL (fusil automático ligero en francés) tiene ese tipo de calibre 7.62 son ametralladoras estándar que utiliza el Ejército. Entonces, este Calibre no es de uso policial, es de uso exclusivo militar y aquí tienen que pronunciarse las Fuerzas Armadas”, explicó a la ANF el experto en temas de seguridad y defensa Samuel Montaño.

El 23 de mayo de este año, en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) se publicó una resolución del contrato administrativo de compra de 12 vehículos entre el Ministerio de Gobierno y la firma china, donde se menciona que no se pueden develar los detalles del acuerdo porque se trata de bienes para la seguridad interna del Estado.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución administrativa 01/2024, a la que accedió este medio, en la propuesta que envió la empresa se incluyó un breve detalle de los motorizados: tres vehículos blindados 4×4 con lanzador de cartucho de gases lacrimógenos de nueve cañones con protección STANAG I y para traslado de personal, por un costo de Bs 8.172.978,17.

Dos vehículos blindados 4×4 con torreta de ametralladora 7.62 milímetros, con protección STANAG III para situaciones de crisis, el costo total es de Bs 6.193.004,52. Cuatro carros recubiertos con lanzador de agua, modelo WCT-1 de nueve toneladas, el precio es de Bs 11.023.978,42 y tres motorizados con barrera automática, modelo NAB-2 por Bs 6.276.453,77.

En ese sentido, el abogado y militar en retiro Omar Durán coincidió con el anterior entrevistado y aseguró que ese tipo de calibre es de uso exclusivo de la institución castrense, incluso está normado. Advirtió que ese tipo de munición puede causar severos daños en una persona, consideró que la policía no está calificada para portar estas armas bélicas.

“Ese tipo de armamento no puede ser usado por la Policía bajo ningún parámetro, de acuerdo a las normativas nacionales ese tipo de armamento no está calificado para la Policía Boliviana, tomando en cuenta que tiene un rol social y no militar. La Policía, en casos de emergencia, debe usar su armamento de calibre 38, en revólver 9 milímetros inclusive algunas escopetas 12, 16, pero no el calibre 7.62 que es letal, solamente con un tiro una persona puede quedar severamente herida”, puntualizó.

A la vez, Montaño señaló que el uso de este tipo de motorizados por la policía debe ser autorizado por el parlamento. Por ejemplo, Chile y Brasil que son los únicos países que pueden emplear estos equipos, pero no cuentan con los complementos para llevar armamento bélico para neutralizar los conflictos sociales.

“La Policía no puede tener carros blindados con características militares, los únicos países que tienen carros blindados con características militares, bajo autorización del Congreso, son Brasil y Chile. En Brasil, las fuerzas armadas transfieren a la policía estos vehículos, pero no con los implementos militares y lo mismo en Chile que tiene un destacamento de carros blindados autorizados por el ejército, no tienen soportes para ametralladoras semipesadas y pesadas que, a nivel internacional, está prohibido su uso”, señaló.

De uso policial

Por otra parte, Durán dijo que, si bien la policía puede usar motorizados con recubrimiento, deben ser los carros antimotines que lanzan chorros de agua o perdigones de goma, para intervenir algún conflicto social, atraco a entidades financieras y otro tipo de situaciones.

Al respecto, Montaño señaló que existen distintos modelos de motorizados con esas características que son fabricados por la empresa Blindex con sede en Colombia y que tiene la autorización en Estados Unidos, que generalmente tiene la apariencia de un minibús o de camionetas y que sirven para el traslado de persona, pero no cuentan con implementos para portar armamento militar.

“Hay una gama de carros blindados de la marca Blindex que es una empresa autorizada por Estados Unidos, con sede en Colombia, que fabrica carros blindados para uso policial. Generalmente tienen la apariencia de un minibús y de una camioneta Toyota con la única diferencia de que son blindados, con colores policiales y en esa gama se encuentra la UR-416 que se usa en Estados Unidos”, precisó.

