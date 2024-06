Expertos cuestionan operaciones de la Gestora y cambios al Reglamento de Inversiones de la APS

El exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, dijo que no se aclaró cómo se realizaron esas operaciones en el mercado internacional para generar $us 250 millones. Cree que se trate de un empeño de los bonos soberanos para tener liquidez.

Fuente: ANF

Ante las “inversiones” que hizo la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo por $us 500 millones, expertos cuestionaron que se haya realizado de forma discrecional y que sea más exigente con las entidades internacionales y no con las nacionales. Además, advirtieron que las modificaciones al Reglamento de Inversiones abrieron un candado para invertir donde mejor les parezca.

“La explicación está en el reajuste que se ha realizado al Reglamento de Inversiones que ha permitido a la Gestora tener más libertad para invertir a su criterio, cuando vea conveniente en diferentes activos financieros ya sean internacionales o nacionales. Lo que llama la atención es que para los internacionales pide una calificación ‘A’ y que se verifique el riesgo país; sin embargo, para las inversiones financieras nacionales no hay ningún tipo de restricción o requerimiento”, afirmó a la ANF el presidente del colegio de economistas de Tarija, Fernando Romero.

El viernes, el gerente de la Gestora, Mario Durán, informó que se hizo una operación de inversión en los mercados financieros internacionales que le permitió obtener un monto de $us 250 millones. De ese monto, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, a tres años de plazo y a una tasa de retorno del 6,50%.

Además, dijo que otros $us 50 millones se invirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos a una tasa del 4,6 %. A la vez, destinó en títulos con Mantenimiento de Valor en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) emitidos por el Tesoro General de la Nación, por un monto de $us 250 millones a una tasa del 12,8 %.

El economista Gonzalo Chávez dijo que causa extrañeza que la entidad estatal no haya informado cómo trajo a Bolivia esos $us 250 millones y el costo de las operaciones. Consideró que, para ese efecto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) modificó la normativa de inversiones a nivel internacional.

“Esto abre la ventana para hacer una modificación financiera que se llama reporto, lo que significa que los bonos, que son papeles, los han dejado en garantía a cambio 250 millones de dólares, pero no es gratis traer ese dinero. Habría que preguntarle al señor Durán cuál fue la tasa y en qué condiciones”, señaló.

El 10 de mayo, la directora de la APS, María Cruz, emitió la Resolución Administrativa 523/2024 con la que, tras una serie de justificaciones, resuelve modificar el artículo 6 Inversiones en el extranjero de la Resolución Administrativa APS/DJ/UI/N° 464/2017 de 19 de abril de 2017.

Entre tanto, el exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, dijo que no se aclaró cómo se realizaron esas operaciones en el mercado internacional para generar $us 250 millones. Cree que se trata de un reporto o un empeño de los bonos soberanos para obtener liquidez.

“Se confirma la operación externa realizada por la Gestora, en el mercado internacional para generar los Sus 250 MM. Lo que no ha aclarado es el tipo de operación, por lo que es probable que sea la que hemos señalado: un reporto, o en pocas palabras, un empeño de los bonos soberanos para obtener la liquidez que señala el Gerente. Como todo empeño, suele ser tener intereses caros, y si no se paga a tiempo, implica la pérdida del bien empeñado”, explicó.

Con relación a la compra de bonos del BCB, Romero señaló que existe el riesgo que la entidad financiera estatal no tenga la capacidad de devolver los $us 200 millones invertidos por la Gestora, advirtió que esa responsabilidad recaerá en el próximo gobierno

“Obviamente existe un riesgo donde no lo va a asumir el gobierno actual porque de hecho esos 200 millones de dólares, no hay que olvidar, se suman a la deuda interna y es un aspecto que no se ha visto. En tres años tenemos que reponer ese capital más el interés generado en ese plazo de tiempo”, puntualizó.