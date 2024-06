Expertos ven que el yuan no resuelve el tipo de cambio y las importaciones

El uso de yuanes para paliar la escasez de dólares en la economía boliviana no es factible para analistas y economistas nacionales, tomando como ejemplo la ocurrido en Argentina. Desde el Gobierno nacional señalaron que las condiciones de la economía boliviana difieren de la argentina y que en Bolivia se registra una inflación controlada y crecimiento económico positivo.

El analista financiero Jaime Dunn dijo que el yuan en Argentina no ha logrado detener el incremento en el precio de dólares y tampoco satisfacer las expectativas de la gente, pese a la presencia de bancos chinos en el vecino país desde hace varios años.

El especialista añadió que si, por ejemplo, pone un billete de $us 100 o 700 yuanes la gente siempre se va a inclinar por el dólar. “Por lo tanto, no se trata de los mecanismos que ponga el Gobierno sino de las preferencias que tenga la gente y el yuan, en el mismo sistema internacional, siempre ha mantenido un porcentaje de participación debajo del 3% y el 4%”.

El Ministerio de Economía respondió a EL DEBER s eñalando que las condiciones de la economía boliviana difieren de la economía argentina porque mientras que en Bolivia se registra una inflación controlada y crecimiento económico positivo, en Argentina se alcanzó una inflación. “ El mayor uso de la divisa china no es una decisión aislada de Bolivia, más bien responde a una tendencia observada en la última década en varias economías tanto avanzadas como emergentes”.

“Bolivia no es Argentina”

El economista Wálter Morales sostuvo que es difícil que con una sola medida se puedan resolver “ efectos de causas más estructurales” , como lo ocurrido en Argentina, donde no fue posible la consolidación del yuan.

Por último, Ríos manifestó que si Bolivia no ha conseguido préstamos en yuanes ni swaps por bolivianos y tampoco la llegada de bancos chinos, “es porque a China no le interesa y Bolivia no tiene nada para ofrecerle”.