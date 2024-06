Exsubalcalde Osorio afirma que Arias perdió tres años y no hay megaobras que destaquen su gestión

El exsubalcalde del macrodistrito Centro, Jimmy Osorio, tras presentar su renuncia afirmó que, en tres años de gestión del alcalde de La Paz, Iván Arias, no se ejecutaron obras que hayan causada impacto en la población o de magnitud, tal como se hizo en anteriores gestiones.

Fuente: ANF

“La población lo percibe, todavía no hay una marca, un sello, como en el caso del señor Juan del Granado que era reconocido como el alcalde jardinero y luego que hacía puentes; el señor (Luis) Revilla que había construido los hospitales, el Pumakatari y algunos parques, tenían una marca. Pero a tres años de gestión (de Iván Arias) no se puede identificar una marca”, criticó en declaraciones a la ANF la exautoridad edil.

Osorio presentó su carta de renuncia el viernes, en el mismo día el burgomaestre paceño realizó la reubicación de al menos cinco de sus colaboradores y posesionó a Rodney Miranda como subalcalde Centro, que ocupó el cargo de secretario municipal de Culturas y Turismo.

A la vez, Osorio cuestionó que durante la gestión de la autoridad edil no se cumplió con el Plan de Gobierno que estaba compuesto de seis pilares y proyectos para ordenar la urbe, por lo cual espera que se reencamine la gestión y se cumplan las promesas.

“Con mucha pena debo decir que el esfuerzo que le dedicamos a la elaboración de dicho plan quedó en la nada, pues a más de tres años de gobierno no cumplimos con lo que nos habíamos comprometido, los seis pilares en los que se basaba el sueño de tener una nueva La Paz, ninguno se logró concretar”, puntualizó.

A la vez, reveló que en reiteradas oportunidades le hicieron notar sus observaciones al cumplimiento del Plan de Gobierno, pero la respuesta de la autoridad edil era que se deben priorizar otros proyectos.

“Claro que sí, se le puso en conocimiento esos aspectos, pero él decía que se deben priorizar otras cosas, otros proyectos. Yo creo que esto es a causa de que su entorno no conocía el Plan de Gobierno y no lo estaban ejecutando”, sostuvo.

En ese contexto, a un mes del aniversario de La Paz dijo que tampoco existen obras importantes que se entreguen y consideró que los paceños no tienen nada que celebrar, por la falta de atención del municipio.

“Estamos a un mes del aniversario de La Paz y el gobierno municipal no tiene una obra de magnitud para entregar, será un aniversario bastante triste para nuestra ciudad. La población espera un regalo, un hospital, pero no hay nada, por lo menos no había nada hasta que yo dejé el cargo. Será uno de los peores aniversarios”, puntualizó.

La gestión de Arias fue duramente cuestionada en las últimas semanas debido a las denuncias que hizo la concejal Yelka Maric por la falta de fiscalización a las construcciones de edificios, vulnerando la normativa municipal y que afectaron a los bienes patrimoniales. Además de la inacción frente a los proyectos de Las Loritas.

