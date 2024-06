Fancesa lleva su caso más grande a casación

FANCESA. La empresa enfrenta 44 procesos laborales en la actualidad. ARCHIVO

Fuente: https://correodelsur.com

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) llevó el caso Rodríguez, el proceso laboral más grande que enfrenta, a la instancia de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la revocatoria del fallo en segunda instancia.

El pasado 26 de abril, Fancesa fue notificada con el Auto de Vista 58/2024 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso de reincorporación laboral y pago de sueldos devengados interpuesto por el exjefe jurídico Milton Rodríguez Gómez.

El Auto de Vista revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la demanda incoada por Rodríguez, por lo que ordenó su inmediata reincorporación y el pago de salarios devengados.

Entre los 44 procesos laborales que enfrenta, el caso “Rodríguez” es el que “mayor dolor de cabeza” le está generando al equipo jurídico de Fancesa, admitió el actual jefe Jurídico de la empresa, Cristian Reyes, en una entrevista concedida a CORREO DEL SUR.

Recordó que el despido de Rodríguez se debe a que “hubiera incumplido una serie de situaciones (…) o (incurrido en) hechos contrarios a la norma interna”, en otros términos, “por unas supuestas acciones de dejadez o que no había cumplido con sus funciones”.

Rodríguez fue apartado del cargo el 29 de diciembre de 2021 tras lo cual planteó una demanda de reincorporación laboral.

La primera instancia del proceso concluyó el año pasado, con un fallo declarando improbada la demanda laboral.

El accionante entonces recurrió en apelación y los vocales de la Sala Social establecieron que hubo algunos “errores de valoración” y pidieron a la jueza emitir una nueva sentencia.

“La jueza subsanó los errores de una primera apelación y volvió a dictar sentencia, declarando improbada la demanda”, remarcó Reyes.

“Debemos aclarar que la jueza hace el resanamiento conforme a algún caso análogo que ha sido manejado. En ningún momento Fancesa, con sus abogados, ha hecho esta analogía”, añadió el Jefe Jurídico.

Posteriormente, la misma sala pidió a la jueza que nuevamente dictara un fallo y así lo hizo el 26 de abril, pero esta vez revocando de manera completa la sentencia de primera instancia y declarando probada la demanda del profesional.

Sin embargo, Reyes aclaró que los sueldos devengados deben ser cuantificados una vez que se agoten todas las vías legales.

“Hay que tomar en cuenta de que nosotros, como Fancesa, tenemos y hemos ejecutado la opción de llevar (el caso) a una tercera instancia que es la casación. En casación como tal, esperamos de que se vuelva a hacer el análisis, la valoración de la prueba y sobre todo se ratifique la sentencia de primera instancia, que no ha sido solo ratificada en una sola vez sino en dos veces a través del mismo razonamiento de la jueza que, como profesional, considero relevante”, remarcó.

EL MONTO A PAGAR

En pasados días, circularon versiones en redes sociales de que Fancesa perdió este proceso laboral y debe pagar la suma de Bs 1,2 millones a Rodríguez. Aunque si se toma en cuenta los 30 meses que está fuera de la empresa y su sueldo de Bs 28.000, la suma total asciende hasta la fecha a Bs 840.000.

No obstante, desde la óptica del equipo jurídico de la empresa, consideran que en caso de que el demandante gane en casación se deberá hacer una determinación de pago de sueldos devengados.

Para ello, primero se debe establecer si Rodríguez no trabajó en ninguna institución durante este tiempo fuera de Fancesa.

“Si Rodríguez no hubiera trabajado, cosa que nosotros tenemos conocimiento de que no es así, tendría que ser el sueldo que corresponde menos lo que hubiera dejado de percibir si es que no hubiera trabajado en ningún lado. Extraoficialmente sabemos que dicho profesional habría trabajado en el Consejo de la Magistratura”, sostuvo Reyes.

Rodríguez ingresó a trabajar a la fábrica a mediados de 2019, tras ganar un proceso de institucionalización, cuyos resultados le fueron notificados el 16 de junio de ese año.

Su sueldo era de Bs 28.000, que percibía como jefe del Departamento Jurídico. “Actualmente ya no se mantiene ese tipo de sueldos por la difícil crisis económica de Fancesa. Por ello, el suscrito ahora no llega ni a la mitad de lo que el profesional antes contratado ganaba”, agregó Reyes.

Concluyó que si Fancesa gana en casación, no se pagará nada a Rodríguez, más al contrario, él tendrá que “correr con costas”.

SALARIOS

Solo en salarios devengados, tomando en cuenta los 30 meses que ya está fuera de la empresa, Rodríguez tendría que recibir la suma de Bs 840.000, tomando en cuenta que su salario era de Bs 28.000.