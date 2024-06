Fedemype: Producción cae hasta un 40% por falta de insumos y altos precios de la materia prima

Gremios empresariales, transportistas y asociaciones de comerciantes demandan al Gobierno de Luis Arce resolver la escasez de dólares que persiste desde 2023.

Fuente: ANF

El secretario general de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype) de Santa Cruz, Félix Huaycho, informó que por la escasez de dólares hay poca materia prima disponible en el mercado nacional y los precios están muy elevados.

El dirigente indicó que por esta situación se han visto obligados a reducir la producción hasta un 40 por ciento, con el consiguiente despido de personal por la falta de mercado para sus productos. Explicó que entre los más afectados están los sectores textiles y calzados.

“La producción ha caído un 30 a 40 por ciento, además la gente está sin dinero, eso es lo que está pasando, entonces, nosotros también nos vemos obligados automáticamente a reducir a nuestros trabajadores, con las obligaciones ya no podemos, con los sueldos y alquileres de los locales”, señaló el dirigente a ANF.

Huaycho explicó que para producir prendas y calzados requieren de insumos y materia prima importada, como tela y cierres para los textiles; y, tacones, suelas y pegamento para los calzados.

“Para los que compramos materia prima del mercado local igual ha subido de 20 al 30 por ciento la materia prima e insumos, y encima ellos (los importadores) están agotando lo que tenían en stock, o sea, no están trayendo ahorita, por ejemplo, en Santa Cruz estamos en etapa de invierno, ya está entrando frío y no tienen materia prima y ya lo han subido hasta un 30 por ciento el precio de lo que tenían en el stock”, refirió.

Por la escasez, algunos interesados recurren al mercado paralelo, donde el dólar fluctúa entre 8,50 a 9 bolivianos, frente a la cotización oficial que es de 6,96 bolivianos para la venta y 6,86 para la compra.

El ejecutivo de los micro y pequeños empresarios de Santa Cruz dijo que por la temporada de frío deben producir chamarras y las telas que usan provienen de China y Perú, pero los proveedores no les abastecen por la falta de dólar y por el elevado precio que se obtiene la moneda extranjera en el mercado paralelo.

“Simplemente, nos dicen que por el hecho de que no hay dólar ha subido los precios en todos lados, no solo sus productos (la materia prima), sino también los productos de la canasta familiar, nosotros entendemos que eso está pasando y no nos queda otra que comprar con el precio elevado, pero en realidad no estamos produciendo como sabíamos producir, hemos tenido que reducir personal, el mercado tampoco se está moviendo, prácticamente estamos yendo de bajada”, enfatizó.

/ANF/