“Fue como un sueño, como si alguien me estuviera jalando”: el relato del chofer del camión que sobrevivió a la tragedia de Santa Ana de Yacuma

El conductor de este camión contó en exclusiva a UNITEL cómo vivió esos momentos en que la estructura del puente Rapulo se caía a pedazos y junto con él su camión.

El hombre manifestó que apareció debajo del agua, donde luchó por varios minutos para poder salir de la cabina del motorizado hasta lograr su objetivo.

“Fue como un sueño, debajo del agua sentí todo lo que cayó encima de mí. Traté de salir, no había cómo, me cansé y otra vez intenté salir, como si alguien me estuviera jalando”, sostuvo el sobreviviente.

El hombre sacó fuerzas de donde pudo y finalmente logró salir por un pequeño hueco que se había abierto en la ventana del camión que conducía. “Por ahí salí, salí y me jaló la corriente”, relató.

Ronald sufrió varias heridas en diferentes partes del cuerpo, tiene una costilla fracturada, una herida abierta en la pierna, fue auxiliado por vecinos del lugar y trasladado hasta el hospital municipal de la región.

“Tengo solamente golpes en la espalda, después una costilla fracturada, y aquí de la nuca, casi no puedo mover mucho”, agregó.

Permanece internado en el hospital del municipio beniano, desde este lugar, pide ayuda para sacar de las profundidades del río Rapulo su camión que era su único instrumento de trabajo para mantener a su familia.