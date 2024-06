Gabriela se convierte en la novena víctima de feminicidio en Cochabamba, fue apuñalada casi 20 veces

Gabriela fue trasladada desde el Hospital de Tiquipaya al Hospital Viedma de tercer nivel, donde luchó por su vida, pero su cuerpo no resistió y terminó perdiendo la vida en la tarde de este lunes.

“Ante los hechos y la pérdida de esta víctima, se tiene que recalificar el hecho, puesto que las heridas fueron muy profundas y ha causado la muerte de esta víctima”, indicó Lourdes Tarqui, abogada de Voces Libres.

Un adolescente de 14 años y un niño de 6 años de edad quedaron en la orfandad a raíz del fallecimiento de la víctima, la cual fue atacada por su expareja con el cual aún vivía en el mismo domicilio pese a estar separados hace ya varios meses.

Por su parte, el padre de Gabriela relató que el hombre que le quitó la vida a su hija era violento y celoso, razón por la cual llegó a sacarla de la casa donde vivía con este sujeto.

“Después de un tiempo se vino a mi casa un tiempo, pero no estaba en condiciones, faltaba luz, agua y por falta de eso, ha vuelto también otra vez a donde ella vivía (…), él (el acusado) seguramente quería volver o no sé, pero ella no le daba importancia”, relató Clemente Vásquez a UNITEL.

Según indica, el día de los hechos, la víctima se reunió con unos colegas de trabajo en su domicilio, lo cual se presume desató los celos y furia del hombre, quien luego terminó agrediéndola.

“Con otros compañeros del trabajo estaba mi hija estaban ahí compartiendo, tal vez con celos, estaba ahí arriba esperando, dice que los vecinos escucharon, estaba ahí parado, subió (Gabriela) y ya nomás ahí le clavó (el cuchillo)”, reveló.

Don Clemente pide condenar al autor con 30 años de cárcel por el feminicidio de su hija y que de alguna manera pague por el daño que le hizo.