Gestora afirma que inversiones diversificadas no representan costos a los Fondos de Pensiones

Operaciones de Gestora generarán una ganancia neta de $us 53 millones aseguran.

Fuente: ANF

El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, afirmó que las tres operaciones que realizó esta entidad en mercados bursátiles generarán una ganancia neta de $us 53 millones y que no representan costos adicionales para los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y están respaldadas por activos seguros y de reconocida solvencia.

“Entre estas inversiones, se encuentra una operación de reporto con Bonos Soberanos de Bolivia en los mercados internacionales, obteniendo $us 250 millones. De esta suma, se invirtieron $us 200 millones en Bonos BCB en dólares a una tasa anual del 6,5 %, con lo cual se generará un rendimiento de $us 39 millones”, aseguró.

Asimismo, la Gestora invirtió $us 50 millones en títulos del Tesoro de Estados Unidos, según Durán uno de los activos más seguros a nivel mundial, a una tasa del 4,66%, lo que resultará en un rendimiento de $us 7 millones.

La empresa también destinó $us 250 millones a títulos con mantenimiento de valor al dólar emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), con una tasa de interés del 12,80%.

“Esta inversión cubrirá el costo del reporto, que asciende al 11,8%, y generará una ganancia neta de $us 7,5 millones. A nivel nacional, los bonos del TGN y del BCB cuentan con el sólido respaldo de dos instituciones de reconocida solvencia, ya que tanto el BCB como el TGN tienen un historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras, agregó.