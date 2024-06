Gobernación y pobladores de San Julián llegan a dos acuerdos en torno al lío de transporte; pero el bloqueo sigue

Néstor Lovera.

Fuente: El Deber

«En cuanto a las tarifas no hemos podido llegar a un consenso, hay dos opiniones encontradas. Anteriormente se cobraba Bs 25, no se cumplieron algunos acuerdos y en esa acta decía que la Gobernación fijaba el pasaje de Bs 30 por 10 días en forma transitoria, se cumplió el plazo y los operadores no cumplieron en bajar a Bs 25», manifestó Luis Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación con respecto al conflicto por el pasaje en San Julián.