Gobierno advierte a Evo Morales que no permitirá bloqueos, cerco a las ciudades ni asfixia económica

La ministra de la Presidencia, María Elena Prada, denunció este sábado que los bloqueos planificados por Evo Morales representan un ataque directo a la economía de Bolivia, un cerco a las ciudades y una asfixia a la producción, destinados a desabastecer de combustible y alimentos a las familias bolivianas. Prada aseguró que el gobierno nacional no permitirá estas acciones.

Fuente: erbol.com.bo

En una declaración de prensa en la Casa Grande del Pueblo, Prada leyó un pronunciamiento en respuesta a los anuncios de movilizaciones por parte de la bancada parlamentaria del MAS, gremiales y transporte pesado, quienes tienen previsto un bloqueo de caminos el próximo jueves 27.

Afirmó que, como gobierno nacional constitucional elegido con más del 55% del voto, harán respetar la democracia y el trabajo de todos los bolivianos. Acusó a Evo Morales de estar dispuesto a bloquear la economía y convulsionar el país para imponer su candidatura «a las buenas o a las malas». Según Prada, los bloqueos organizados por Morales no tienen que ver con los magistrados ni con las leyes 073 o 075, sino con una «ambición enfermiza por el poder».

Señaló que, mientras Morales dice preocuparse por la economía, sus acciones demuestran lo contrario y buscan generar una crisis estructural en el país para cortar el mandato del presidente Luis Arce y otras autoridades democráticamente electas.

Acusó a Morales de ofrecer cargos a nivel nacional a otras personas y de intentar descabezar al órgano judicial de manera inconstitucional.

«Señor Evo Morales, deje gobernar a nuestro presidente Lucho y a todas las autoridades democráticamente electas en nuestro país», pidió Prada, instando a Morales a detener los bloqueos que perjudican la economía del pueblo y fomentan enfrentamientos entre las organizaciones sociales.

Prada enfatizó que el gobierno nacional hará respetar el voto del pueblo y la democracia, y aseguró que el diálogo siempre estará abierto para los sectores que busquen expresar sus demandas, observaciones o sugerencias al gobierno.

“Señor Evo Morales, su angurria de poder lo está llevando a actuar en contra de los intereses del pueblo y lo ha llevado a urdir un plan, no las mentiras del plan negro o el plan Boquerón, sino un plan que realmente la población lo está viendo en acción para destruir la economía de los bolivianos y tomar el poder por la vía del desastre”, manifestó.

Indicó que el diálogo siempre debe ser el camino, no los bloqueos, no los cercos, no la asfixia económica que perjudica a todo el pueblo boliviano.

En sus declaraciones, Prada también criticó a Morales por urdir un plan para destruir la economía de Bolivia y tomar el poder por medio del caos, refiriéndose a esto como un ataque contra los intereses del pueblo.

«Nuestro gobierno del pueblo legal y constitucionalmente constituido no lo va a permitir», afirmó Prada, destacando la unidad de los bolivianos para seguir reconstruyendo la economía y superar los problemas como en el pasado.

Concluyó su pronunciamiento confiando en que la conciencia del pueblo prevalecerá sobre las ambiciones personales de Morales y que la unidad de todos los bolivianos vencerá los intentos de bloquear y asfixiar al país.

Fuente: erbol.com.bo