Guanay: Indígenas lecos anuncian marcha en rechazo al Control Social por haberlos llamado «animalitos»

Mientras en Rurrenabaque el Foro Social Panamazónico (Fospa XI) discute las formas de asumir la defensa de los pueblos indígenas, en Guanay, la organización del Pueblo Indígena Lecos y Comunidades Originarias (Pilcol) denunció ser víctima de discriminación por parte del presidente del Control Social del Área Urbana de Guanay, Pablo Bernal, quien, en días pasados, a través de sus redes sociales, llamó «animalitos» a los dirigentes lecos.

Fuente: erbol.com.bo

Por ese motivo, Pilcol anunció una gran marcha por la dignidad y el respeto para el miércoles 18 de junio y una concentración en la plaza principal de Guanay con el fin de analizar la actitud del Control Social y abordar temas como tarifas eléctricas, trancas y el pago de regalías mineras.

El presidente de Pilcol, Armin Avirari, indicó en conferencia de prensa que se trata de una marcha pacífica contra la discriminación y el racismo por parte del Control Social Urbano. Los entredichos se produjeron a raíz de un viejo conflicto de rasgos personales entre Bernal y el alcalde de Guanay, Víctor Ticona.

Bernal se ha caracterizado por lanzar una serie de denuncias y acusaciones sin tener apoyo de Pilcol, Conamaq, interculturales y el sector cooperativo, porque entienden que el Control Social está siendo utilizado como trinchera de ataque y escudo de defensa en esa confrontación personal.

En ese marco, Bernal posteó en días pasados el siguiente mensaje: «Esto ya es demasiado lo que el alcalde está haciendo, ‘trayendo’ a estos animalitos para amenazarnos. De una vez nos levantaremos, pueblo de Guanay,» refiriéndose a los dirigentes de Pilcol, que no apoyan el accionar del Control Social.

Avirari aclaró que no están a favor del alcalde y manifestó que mucho antes que el Control Social ya pidieron auditorías internas y externas para que el Ministerio Público haga su trabajo.

Ante la amenaza de marcha, Bernal expresó su disposición de pedir disculpas a las bases, pero no a los dirigentes. En sus redes sociales que «están manipulando las cosas para que las comunidades me odien, porque quieren tumbarme. Ese es el objetivo, quieren que yo caiga para que esos políticos sigan gozando de sus privilegios (…) Si me dan un motivo coherente para disculparme, yo lo haré, pero por ahora no veo ninguno. Prefiero morir antes que pedirle perdón a la rosca política de Guanay,» indicó.

En Guanay afirman que Bernal asume actitudes apresuradas con afanes de figuración mediática y aspiraciones políticas, tachando de corrupción cualquier acto de las autoridades municipales y, cuando no tiene respaldo, ataca a quienes observan su trabajo. Cuando es criticado, se escuda en su condición social, comentan en las redes sociales.

