“Ha sido un show magnífico”, afirmó Jerjes Justiniano tras lo ocurrido en La Paz

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

En analista político Jerjes Justiniano ofreció su perspectiva sobre los eventos ocurridos entre las 15:00 y las 17:00 horas, calificándolos como “un show magnifico, bien elaborado”. Según Justiniano, lo que se vivió no tiene las características de un golpe de Estado tradicional, sino más bien de una estrategia mediática. “No llegan y le tocan la puerta y le dicen sabe qué señor presidente, vengo a golpearlo. No saben, no tiene ni traza de ser un golpe de Estado, es un show”, expresó.

Justiniano señaló que el general Juan José Zúñiga, quien protagonizó los acontecimientos, ya había sido despedido de su cargo el día anterior. “Lo que ha pretendido el señor presidente (Luis Arce) es reconstituir su gobierno, reforzarlo con una medida como esta que es graciosa. Esto es producto de su incapacidad administrativa de que el país se encuentre en el momento que se encuentra”, afirmó. Para Justiniano, estos hechos ponen en evidencia “la ausencia absoluta de poder” y el desprestigio del Gobierno, no de la democracia.

Al ser consultado sobre la aprehensión del general Zúñiga, Justiniano respondió: “Naturalmente que lo tienen que aprehender, no se va ir de vacaciones el señor después que ha montado un show y ha puesto en vilo a la sociedad, el país está horrorizado”.

Durante su detención, el excomandante del Ejército afirmó haberse reunido con el presidente Arce. Sobre esto, Justiniano comentó: “Yo creo que es verdad, porque no va a ser una declaración de esa naturaleza. Con eso me está dando la razón, fue un show mediático con la finalidad de recuperar fuerza. El señor Arce esperaba que la gente saliera a la calle a defender a su gobierno, esperando que algunos opositores metieran la pata y dijeran ‘señores, hay que apoyar a Zúñiga para acabar con este gobierno dictatorial’. Lo evidente del caso es que no ocurrió”.

En conclusión, Jerjes Justiniano sostiene que estos eventos han puesto de manifiesto la incapacidad del Gobierno para administrar el país y solucionar la crisis actual. “No se ha desprestigiado la democracia, una vez más se ha desprestigiado el Gobierno demostrando su incapacidad para poder gobernar el país”, concluyó.