Hallan droga en botones de blusas que iban a salir de Viru Viru con destino a Australia

Eran 10 kilos de clorhidrato de cocaína que se encontraban camuflados en botones que iban pegados en blusas, según informó el viceministro de Sustancias Controladas.

Fuente: Unitel

Una encomienda que iba a salir de Viru Viru con destino final a Australia contenía droga en botones costurados a blusas. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó el cargamento que tenía un peso de poco más de 10 kilos.

Jaime Mamani, viceministro de Sustancias Controladas, informó que personal de la Felcn revisó una caja, encomienda que tenía destino final Australia, en la que había 40 blusas con varios botones.

Eran un total de 600 botones, que en su interior tenían clorhidrato de cocaína. El peso exacto fue de 10,035 kilogramos.

“Una encomienda con destino final a Australia. Se hizo la revisión de la encomienda que tenía blusas, y en los botones había droga, clorhidrato de cocaína”, confirmó el viceministro Mamani.

Según dijo el viceministro, se afectó al patrimonio del narcotráfico con $us 4 millones. Mamani señaló que el kilo de droga en Bolivia tiene un valor de $us 2.300, y en España alcanza los $us 400 mil.