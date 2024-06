Tras las declaraciones de Zúñiga antes de su aprehensión, Mesa señaló que “uno queda abrumado por la sorpresa porque esto es un sainete o es un mal chiste o es una conspiración o es una alianza entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, pero por supuesto no soy yo (quien) para decir si el señor Zúñiga miente o dice la verdad ”.

“Habrá que escuchar lo que él (Zúñiga) diga y habrá que explicar al país, desde el punto del Gobierno, cómo fue que el presidente se mantuvo pasivo durante dos horas sin decir absolutamente nada. Cómo es posible que las Fuerzas Armadas, en su Alto Mando Militar, no digan ni una sola palabra durante tres horas ”, señaló Mesa a Telepaís, la noche de este miércoles.

“Lo que está claro es lo que hemos vivido la tarde de hoy es una locura, sea por decisión individual o una conveniencia entre el Gobierno y las Fuerza Armadas, que pone en riesgo la credibilidad de nuestra democracia y que pone en riesgo lo que es más preciado que es la institucionalidad y la seguridad de poder amanecer tranquilos en el país”, agregó

Sobre la situación de Zúñiga, Mesa indicó que se tiene hacer es “destituirlo, quitarle el rango que tiene, enjuiciarlo en la Justicia ordinaria y acusarlo de un intento de golpe de Estado”.

Agregó que “en ese esclarecimiento se verá las connotaciones de conveniencia o no de una parte y la otra. Por ahora lo que nosotros creemos es que lo que hemos vivido hoy es una vergüenza para el país y es un acto que no tiene ningún sentido, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un golpe de Estado que funcionará, pero por supuesto puso en vilo al país entero”.

Las declaraciones de Zúñiga

Segundos antes de ser aprehendido, el general Juan José Zúñiga señaló que tuvo una conversación con el presidente Luis Arce en días recientes, en la que supuestamente le dijo que su popularidad estaba baja y por ello era necesario hacer algo.

“El presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad”, señaló Zúñiga, antes de ser aprehendido, apuntando al mandatario por los hechos sucedidos este miércoles.