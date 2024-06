IBCE asegura que el contrabando a la inversa disminuye la oferta y encarece alimentos

“En la Argentina me pagan con dólares, hay mucho aliciente para que el tomate salga de forma ilegal”, insistió el economista.

El gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que hay un “contrabando a la inversa” de productos nacionales a otros países, lo que está provocando una reducción, por ejemplo, de la oferta de alimentos, como el tomate, y su consecuente encarecimiento.

“En Bolivia hay un contrabando a la inversa, están saliendo productos desde nuestra economía y eso está significando menor oferta en el mercado interno”, afirmó y explicó que este problema se da porque, por ejemplo, en Argentina “el tomate está costando casi como un churrasco, tres veces más de lo que cuesta en Bolivia”.

“En la Argentina me pagan con dólares, hay mucho aliciente para que el tomate salga de forma ilegal”, insistió el economista.

Este contrabando a la inversa fue identificado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, como una de las razones que incidió negativamente en el índice de la inflación de mayo, cuando llegó a 0,63% por efecto del incremento en el precio del tomate y la cebolla, entre otros productos.

Al respecto, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, informó que los camiones con cargas de tomate que salen de Tarija, frontera con Argentina, “no están llegando, prácticamente, a los departamentos que normalmente abastecen”.

Para la autoridad, existe un “desvío del producto vía contrabando hacia Argentina”, como también de carne, arroz y azúcar por los altos precios que se pagan en ese mercado.

Con el objetivo de encarar este problema, que se suman al agio y la especulación, el Gobierno determinó reactivar el Comité de Seguridad Alimentaria donde actuarán distintas instituciones.

A las amas de casa que van a los centros de abasto en busca de tomate, el gerente del IBCE les sugirió “aguantar un tiempo” y no comprar el producto, para evitar este círculo de elevados precios por la alta demanda.

“A las damas que hacen mercado (sugerirles que) si pueden aguantarse un tiempo no compren tomate caro ¿por qué? porque cuando uno va al mercado, así como el argentino que paga tres veces, porque pueden, le están diciendo al mercado ‘está bien, puedo soportar eso´; pero si el mercado va a sentir que no puede seguir en ese precio porque la demanda está disminuyendo, para no afectar el poder adquisitivo de la población, los precios van a tender a caer”, explicó.

