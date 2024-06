La audiencia fue fijada para las 10:00 de este miércoles. El abogado de la denunciante indicó que se pedirá la detención preventiva del acusado.

Según la imputación, la víctima sufrió, desde el 2023, en diferentes ocasiones toques impúdicos y agrega que el denunciando la amenazaba para que no realice la denuncia.

”Desde que ingresé a trabajar había eso de decirme que soy su mujer, a decirme que me vaya con él si no él me iba a retirar del trabajo”, señaló la mujer y aseguró que el acusado iba a su oficina y hacía que sus colegas se retiren para que se queden a solas.

[Captura de video] / Una sesión del Concejo municipal de Warnes.