Incendio devora totalmente una iglesia que albergaba históricos e «invaluables» murales

St. Anne’s Anglican Church in Toronto «completely destroyed,» along with the artifacts it housed.

La iglesia, que fue construida a inicios del siglo XX, albergaba pinturas de 3 artistas canadienses del ‘Grupo de los Siete’, que se instalaron en el templo en la década de 1920 y fue declarado sitio histórico nacional en 1996. El reverendo Don Beyers, párroco de la iglesia, afirmó que entre las llamas se perdieron obras «invaluables». «Las obras de arte no tenían precio. Eran murales, hermosos murales», manifestó Beyers y agregó: «Eran impresionantes. Es un verdadero misterio para nosotros cómo sucedió esto», indicó.

🇨🇦 Historic #church , artwork ‘completely destroyed: A devastating fire engulfed St. #Anne ‘s #Anglican #Church in #Toronto ‘s west end, resulting in the complete destruction of the historic building and its housed artifacts. pic.twitter.com/UobTL3foDH

El subjefe de bomberos de la ciudad canadiense, Jim Jessop, señaló que el edificio había quedado «completamente destruido». «Esta es una pérdida devastadora para la comunidad», afirmó a los periodistas. También comentó que el «incendio aún no ha sido considerado de naturaleza criminal» y que las autoridades comenzarán las investigaciones este lunes.

We are deeply saddened to hear about the fire at the beautiful and historic St. Anne’s Anglican Church in Toronto today.

May we come together in solidarity and support during this difficult time. 🙏✝️ pic.twitter.com/Lqpv9GfnQu

