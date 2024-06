INE: Exportaciones caen un 27% al primer cuatrimestre de este año, pese al superávit de abril

Fuente: Unitel

Entre los meses de enero y abril de 2024, las exportaciones nacionales llegaron a $us 2.663 millones, cifra menor en $us 977 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzaron a $us 3.640 millones, según el reporte de comercio exterior presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso representa una disminución del 27% de envíos al exterior, en un contexto en el que el INE refleja que en abril 2024 se tuvo un superávit comercial de $us. 4,5 millones, el cual es 95% menor que de abril 2023.

Del mismo modo, el informe expone que en el primer cuatrimestre de la presente gestión, el déficit alcanzó a $us 460 millones, tema que el Gobierno atribuye a efectos del contexto económico internacional y otros factores internos, como el cambio climático y bloqueos de carreteras que persisten en el país.