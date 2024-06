Informe de Inteligencia identifica a un civil como el “ideólogo central” del “levantamiento militar”

El Ministerio de Gobierno presentó este jueves un informe de Inteligencia de la Policía en el que se identifica a un civil como el ideólogo de la toma militar en kilómetro cero, que la Fiscalía investiga como un intento de alzamiento armado. Esta persona también fue señalada por el general Juan José Zúñiga como la persona detrás del plan ejecutado el miércoles en La Paz.

En el segundo punto del informe, presentado este jueves por la tarde, se señala que A.A.G. “se erigió como el ideólogo central de este plan de maniobra”. Agrega que desde mayo se realizaron presentaciones y análisis en las oficinas de Zúñiga y en este lugar, este civil “formuló una estrategia de levantamiento militar que implicaba la movilización coordinada con las Fuerzas Armadas hacia la plaza Murillo”.

El nombre esta persona fue mencionada la noche del miércoles por Zúñiga en su entrevista policial: “Me decía que yo debía realizar un levantamiento donde debíamos salir a la plaza Murillo para tomar el poder y llamar a elecciones”, señaló el general.

Se conoce además que esta persona trabajaba como asesor de Zúñiga en el Ejército y en redes sociales se identifica como “experto internacional en planificación, prospectiva e inteligencia estratégica”.

Esta persona se encuentra entre los 17 investigados por este caso y ya está aprehendido. Fue presentado entre las personas que fueron arrestadas en las últimas horas por la Policía y prestará declaración ante la Fiscalía antes de que su futuro legal se decida en una audiencia cautelar.

En la conferencia de prensa, habló cuando era presentado (fue el único, los demás permanecieron en silencio) y dijo que se violaron sus derechos humanos.

“Me declaro en huelga de hambre seca por el hecho de que se me han violado mis derechos humanos, no se me ha permitido la defensa y lo único que he hecho toda mi vida es la defensa estratégica”, aseveró.

Además de A.A.G hay otros 16 aprehendidos, en su mayoría militares, que son acusados de la comisión de los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y de terrorismo.