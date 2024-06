«Intentó callarnos con dinero», dijo la madre de una niña abusada por un profesor

Familiares de la víctima denunciaron que fueron constantemente amenazadas e incluso se quiso comprar su silencio para no presentar la denuncia.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

Una madre denunció que su hija de 12 años fue violada en tres ocasiones por el propietario de la vivienda, donde reside la víctima, el agresor sería un profesor de primaria, el hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, en la zona Primero de Mayo.

La progenitora denunció que recibía constantes amenazas, para que no denuncie lo ocurrido a las autoridades, indicando que la madre y la niña sería echadas de la vivienda si llegaban a contar ‘algo’.

“Mi hija fue abusada en tres ocasiones por el dueño de la casa, que es un profesor. Él decía no hice nada, por callarme me ofreció dinero, incluso me dijo que uno de los cuartos estaría a mi nombre, con eso quería silenciarme (…) Mi hija está traumada, me lo tenía amenazada, tenía miedo incluso de ir al baño”, contó la madre.

De acuerdo a la denuncia esta no sería la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, donde el presunto agresor estaría acostumbrado a solucionar las cosas con dinero. “Vamos arreglar con dinero, voy firmar un documento para la casa y te voy a dar 5 mil bolivianos. ¿Cómo va decir eso?, le dijo mi cuñada”, añadió.

La familia de la menor abusada sexualmente señaló que no recibieron ayuda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Cuando preguntamos no saben nada del caso (…) No nos contactaron, ni llamaron, pero el agresor tiene hasta abogado”, reclamó una familiar indignada.