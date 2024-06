Jaime Paz Zamora aseguró que el país «está en manos de gente irresponsable»

El exmandatario afirmó que Bolivia tocó fondo, y que la única forma de mirar a futuro es a través de la unidad nacional.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

“El país está en manos de gente irresponsable”, indicó el ex presidente, Jaime Paz Zamora en el programa Que No Me Pierda (QNMP) quien lamentó este miércoles, Bolivia tocó fondo.

“Me siento con una profunda vergüenza, me siento triste que esté pasando esto en mi país, me siento indignado por tanta irresponsabilidad. Esto es absolutamente decadente, hemos tocado fondo como sistema, como país”, aseguró el ex mandatario.

Paz Zamora, afirmó que, mirando al futuro, “la única solución es buscar una unidad nacional para encarar a tanta irresponsabilidad, en el presidente, en los ministros. Es un desastre”.

El ex presidente, lamentó que después de todo lo que luchó Bolivia, para conquistar una democracia, ahora haya una desinstitucionalización.

“Lo que pasó hoy día, es una gran irresponsabilidad de los que están al mando de este país. Por eso digo que es decadente, se deben reír de nosotros desde afuera”, afirmó Jaime Paz Zamora.