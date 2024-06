Jaume Cuéllar: «No nos daremos por vencidos, porque queremos pasar de ronda»

Bolivia se medirá ante Uruguay este jueves , a partir de las 21:00 (HB), en partido de la segunda fecha del grupo C de la Copa América Estados Unidos 2024. La Verde está obligada a ganar para mantener su chance de clasificarse a la siguiente instancia de la competencia, pues ese es el deseo de equipo nacional.

“Intentar olvidar el partido pasado (derrota ante EEUU por 2-0), ahora de cara al partido con Uruguay, intentar dar lo mejor de nosotros. Sabemos que es complicado, pero no nos daremos por vencidos, porque queremos pasar de ronda, es lo que todos deseamos”, dijo Jaume Cuéllar.

El delantero de la Verde, que milita en el Barcelona B de España, considera que Bolivia no hizo un mal partido contra Estados Unidos, en la primera fecha del grupo C.

“Creo que no hicimos un mal partido, estuvimos muy bien en muchas cosas y bueno a mejorar los detalles que hacen la diferencia e intentar ganar el partido”, agregó Cuéllar.