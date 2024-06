Jáuregui: “La facultad que se pretende atribuir Andrónico no existe en la CPE”

El diputado del MAS arcista afirmó que se activó un recurso de nulidad ante la convocatoria realizada por Andrónico el pasado 5 de junio.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El diputado de MAS, Juan José Jáuregui, diputado del MAS, afirmó en el programa Que No Me Pierda que, basado en el art. 122 de la Constitución, se procedió a activar el recurso directo de nulidad, de lo obrado por el ciudadano Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, ante la emisión de la convocatoria del 5 de junio.

El art. 153 párrafo primero de la Constitución, le confiere la facultad al vicepresidente del Estado a que pueda presidir la Asamblea Legislativa, indicó el diputado Jáuregui quien señaló que “la facultad que se pretende atribuir Andrónico Rodríguez, en los 411 artículos de la Constitución Política del Estado, no existe. Se pretende activar un elemento que está dentro del art. 158, párrafo segundo, que simplemente es la facultada de regular el trabajo de la ALP”, explicó Jáuregui.

“Se ha demostrado en el memorial interpuesto por el diputado que no se configuran ambos elementos, administrativos y jurisdiccionales, de ausencia e impedimento, razón por la cual hemos demandado, apelando al mismo razonamiento con referencia al art. 122 de la CPE y la nulidad de los actos de personas que usurpen funciones”.

Basado en ese mismo artículo, el ex presidente, Carlos Rodríguez Veltzé, publicó en sus redes sociales, que “la Constitución señala que los nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción que no emane de la ley (art. 122). Los “ciudadanos ilegalmente ‘autoprorrogados’ no pueden decidir por encima de la Constitución ni la legítima representación ciudadana de la Asamblea Legislativa. Corresponde al fiscal general, en defensa del a legalidad, ejercer la acción penal pública con oportunidad”.

“El ex presidente está confundiendo algunos elementos fundamentales del derecho constitucional de entender los alcances de esta nueva Constitución y comprender lo que la otra Constitución preveía en estos casos concretos”, manifestó.