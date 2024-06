Jhonny busca alianzas con miras a los comicios y Manfred es criticado por su polémica cena

Las críticas desde el oficialismo y oposición en el parlamento no se hicieron esperar; el burgomaestre fue observado inicialmente por la reunión que sostuvo días atrás con parlamentarios disidentes.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Manfred Reyes Villa, visto ya como un posible candidato de cara a las Elecciones Generales de 2025, continúa levantando críticas. Ahora, el alcalde de Cochabamba afirmó “no creer en juntuchas de unidad”, enmarcadas en procesos eleccionarios, y dijo que el voto “no se transfiere”. Entre tanto, su homólogo de Santa Cruz, Jhonny Fernández, vaticina confirmar si va solo o con alianzas a los comicios en octubre. Afirma que por el momento se trabaja en la estructuración de su partido y en el plan de gobierno.

“De haber una relación, va a haber una relación, claramente. Pero en torno a unirnos, personalmente, no creo en ese tipo de juntuchas, de unidad, que se reúnen y dicen vamos a votar por un candidato. El voto no se transfiere”, dijo Reyes Villa, al programa Detrás de la Verdad sin Censura.

Entre tanto, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, afirmó que para octubre se sabrá si irá solo o en alianza a las Elecciones, pero primero debe terminar la estructuración de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido del cual es líder, y elabora el plan de gobierno.

“Nosotros estamos trabajando en la estructuración del partido a nivel nacional. Y lo que vamos a hacer ahora es el plan de gobierno. Hasta agosto terminamos la estructuración y en octubre ya vamos a tener una asamblea para ver cómo vamos a ir en las Elecciones, si vamos a ir solos o en alianza, pero charlas tienen que haber. La dinámica de nosotros es hablar con todos, es charlar, ver la visión que tienen, pero para llegar a un acuerdo tenemos que saber qué proponen al país, porque es con propuesta”, dijo Fernández.

Críticas por la “última cena”

Las críticas desde el oficialismo y oposición en el parlamento no se hicieron esperar. El diputado de la agrupación Creemos, Walthy Egüez, dijo que deberían preguntarle al burgomaestre a quién se refiere con “lo de las juntuchas”.

“Habrá que preguntarle a él a quién se refiere con lo de las juntuchas, pero lo que sí es que él ha dado una mala señal al país. Se ha juntado con la peor clase política de la oposición, aquellos que han demostrado por no tener consecuencia, no tener lealtad con el electorado; los eligieron para ser opositores y van y apoyan todas las leyes del gobierno”, sostuvo Egüez.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, descartó estar en parte de las “juntuchas” de Manfred Reyes Villa o de algún otro eventual candidato. Hizo alusión a sus colegas Marcelo Pedrazas y Óscar Balderas, también de CC, pero disidentes en el partido, debido a que “viven pidiendo licencia” y se les paga sueldo por ello.

“Nosotros estamos trabajando y seguimos fiscalizando; no estamos en juntuchas de Manfred (Reyes Villa) ni las juntuchas de aquí ni de allá. Hay colegas que viven pidiendo licencias; Marcelo Pedrazas, Óscar Balderas, que no sé ni siquiera por qué es que se les paga sueldo. No están trabajando, pero están haciendo política, me parece vomitivo y desastroso porque Manfred se ha sentado en una mesa llenita de Judas”, dijo Campero a DTV.

Entre tanto, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sostuvo que cada uno de los políticos tiene sus propios intereses. Agregó que al momento de una elección debe primar el pueblo.

“La unidad ideal sería que todos se pongan de acuerdo, parece que cada uno tiene sus propios intereses, que es la diferencia entre los ciudadanos y los que han probado un poco de poder y buscan su beneficio, en desmedro de los demás. Aquí lo que tiene primar a la hora de la verdad es pensar en el pueblo”, remarcó el líder cívico.

El diputado de Creemos, Leonardo Ayala, menos optimista aún, dijo que durante los comicios “aparecen los mismos de antes”,

“Siempre proponen que se van a juntar y aparecen los mismos de antes queriendo ser protagonistas. Los que comandan el barco, los que no quieren dejar el poder; los que negocian el poder con el MAS, para dividir a la oposición”

Desde el oficialismo, el senador Luis Adolfo Flores, del ala «evista» del MAS, dijo que el burgomaestre cochabambino es la opción que vaticina el arcismo en caso de que Luis Arce no pueda ir a las elecciones generales del siguiente año.

“Lo que están intentando con la posibilidad de la candidatura de Manfred, o terminar y seguramente apoyar el plan B o plan C. El plan principal es Arce 2025-2030; su plan C es Manfred es 2025-2030, por eso lo encubren”, dijo Flores.

Manfred Reyes Villa sostuvo una reunión el fin de semana con parlamentarios disidentes de CC y Creemos, levantó polémica en las esferas políticas. Algunos de los parlamentarios ven venir la candidatura del burgomaestre a los comicios presidenciales, y por ello realizó tal encuentro el fin de semana.

En dicha reunión participaron los parlamentarios Erick Morón, Marioly Morón; Edwin Rosas, Sergio Maniguary; Muriel Peñaloza, Óscar Balderas, Estibaliz Bravo; José Carlos Gutiérrez y Marcelo Pedrazas, según los que se pueden distinguir en la fotografía filtrada en redes sociales, días atrás.

Fuente: Visión 360