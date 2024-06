Joven denuncia a doctora cubana por presunta mala praxis tras cesárea: Le extirparon el útero

La madre de 23 años presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el delito de lesiones gravísimas.

Santa Cruz, Bolivia.-

Una joven de 23 años presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en contra de una médica cubana por el delito de lesiones gravísimas. La víctima acusa a la profesional de salud de haberle provocado la extirpación del útero tras una cesárea mal practicada.

Según el relato de la joven, quien prefirió mantener su identidad en reserva, ella acudió a una clínica privada para dar a luz a su primer hijo por cesárea. Confiando en la reputación del centro médico, que promocionaba sus servicios en redes sociales, la joven se sometió al procedimiento sin imaginar las graves consecuencias que le esperaban.

«Me hicieron la cesárea en la mañana y en la noche empecé a sentirme mal, con fiebre», declaró la joven. «Le comuniqué a la doctora y me dijo que comprara un medicamento para la fiebre. En la parte de la herida sentía algo duro, pero me decían que todo era normal», relató.

Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. «Empecé a sangrar negro y con un olor fuerte», describió. «Le dije a la doctora y me repitió que era normal».

Ante la evidente gravedad de su estado, la joven exigió una ecografía, la cual reveló una perforación en el útero y una sepsis severa. De inmediato, la joven fue conducida a cirugía de emergencia, donde se le extirpó el útero para salvar su vida.

«Me dijeron que si no entraba a cirugía me iba a morir porque tenía una sepsis», lamentó la víctima. «Tuve que conseguir dinero de donde fuera y me extirparon el útero porque estaba perforado. Me dijeron que no podría tener más hijos», finalizó.

La joven se encuentra en proceso de recuperación y espera que las autoridades tomen las medidas correspondientes.