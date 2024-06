Fuente: Unitel

Sucre tuvo que esperar hasta la medianoche de este jueves para la aprobación del crédito externo para la construcción del proyecto del Corredor Urbano con miras al Bicentenario de 2025.

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó el aval para el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 43 millones suscrito el 18 de enero de 2024 entre el Estado y este organismo.

“La Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y detalle por más de 2/3 el Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 ‘Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO para el Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre’”, informó la Cámara Baja.

La agenda de la sesión que se instaló después de las 15:00 del viernes era extensa y se marcó con la tensión que se generó en el hemiciclo por la vigilia de las misiones que llegaron de Sucre y Yapacaní, en Santa Cruz, esta última también exigía la aprobación de un crédito para un proyecto carretero.

Con sus banderas regionales, una delegación conformada por personeros de la Alcaldía de Sucre, de la Central Obrera Departamental (COD) y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) llegó al hemiciclo a la espera de la aprobación del crédito. Horas antes, los representantes se reunieron con algunos legisladores para garantizar el aval.

“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley 301/2023-2024 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, desde la testera. Acto seguido, añadió: “Felicidades a la ciudad de Sucre”.

El proyecto

El megaproyecto del Corredor Urbano tiene tres componentes y varias fases: Parque Lineal, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana.

En total son 12 obras que se ejecutarán para potenciar el turismo en Sucre con base en una visión de desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente.

De los 43 millones de dólares, casi 20 millones se destinarán al parque lineal; $us 8,5 millones al cableado subterráneo; $us 9,7 millones al cambio de luminarias; casi $us 2,8 millones al fortalecimiento de la planificación y gestión urbana y $us 2 millones a la administración, gestión, auditoría y evaluación, según los datos proporcionados por la Alcaldía, citados por Correo del Sur.