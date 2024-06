La confesión de Ariana Grande sobre Jeffrey Dahmer que ha causado indignación entre sus fans

En un reciente podcast, la cantante y actriz recordó el momento cuando le dijo a un grupo de fans que quería tener una cena con el infame asesino en serie.

Ariana Grande se vio envuelta en controversia tras declarar que quería tener una cena con Jeffrey Dahmer. Créditos: YouTube/podcrushed

Ariana Grande ha generado controversia tras confesar en un podcast que su sueño sería cenar con el asesino en serie Jeffrey Dahmer. La declaración de la cantante de 30 años surgió durante una charla en el podcast “Podcrushed” de Penn Badgley, conocido por su papel en “Gossip Girl”.

En el programa, Grande recordó un momento en el que, durante una sesión de preguntas y respuestas con jóvenes fans, mencionó su deseo de cenar con Dahmer, quien fue condenado por violar, desmembrar y asesinar a 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991.

‘Hace años, antes de la serie de Dahmer, estaba en una sesión de preguntas y respuestas con jóvenes fans. Con uno de los padres, alguien dijo: ‘Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?’. Y yo estaba como, ‘Oh, cariño, eres tan lindo. Um, mamá y papá, ¿está bien si doy la respuesta real?’ Y ellos decían, ‘Claro, ¿cuál es la respuesta?’ Y yo dije algo como ‘Jeffrey Dahmer es bastante fascinante. Creo que me hubiera encantado conocerlo, tal vez con un tercero o algo así. Pero tengo mis dudas’”, dijo Ariana sobre su incomoda interacción con sus fans.

Ariana Grande confesó que le gustaría tener una cena con Jeffrey Dahmer, generando una ola de críticas en redes sociales

Después de que el video donde Grande compartió la anécdota se volviera viral, cientos de fanáticos e internautas comenzaron a despotricar contra la cantante, tildándola de insensible y desacertada por hablar de un asesino que causó tanto dolor a las familias de sus víctimas.

Usuarios de Reddit reaccionaron con enojo, calificando a Grande de “horriblemente ofensiva” y recordaron que las familias de las víctimas aún sufren tras los crímenes de Dahmer.

Usuarios de redes acusaron a Ariana Grande de no tener empatía con las familias de las víctimas de Jeffrey Dahmer

“Esto es tan vil… es ofensivo para las familias de las víctimas, que siguen vivas y afectadas por la tragedia”, “Fue desgarrador verlo, ¿te imaginas que asesinen a tus seres queridos de una forma tan horrible y luego glorifiquen al asesino en los medios de comunicación? Ojalá la gente tuviera en cuenta el impacto que programas como Dahmer tienen en los familiares supervivientes”, “Cree que está siendo vanguardista, pero no es más que una persona sorda a la que no le importa el dolor de los demás”, son algunos de los comentarios que usuarios han compartido sobre las declaraciones de Ariana.

Los crímenes de Jeffrey Dahmer y el impacto negativo de la serie de Netflix

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer violó, asesinó y desmembró a 17 jóvenes y hombres, entre ellos Steven Hicks (18), Steven Tuomi (28) y James Doxtator (14). Fue conocido como “El Monstruo de Milwaukee” y “El Caníbal de Milwaukee”, y diagnosticado con varios trastornos antes de ser asesinado en prisión en 1994.

En 2022, el crimen de Dahmer volvió a ocupar titulares con la serie de Netflix “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, dirigida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A pesar del éxito de la serie y del premio Globo de Oro a Evan Peters por su interpretación de Dahmer, familiares de las víctimas, como Rita Isbell, hermana de Erroll Lindsey, criticaron la serie por retraumatizarlos.

La serie de Netflix «Monster: la historia de Jeffrey Dahmer», fue sumamente popular, pero también desató fuertes críticas e incluso hizo que familias de personas asesinadas por Dahmer salieran a pronunciarse en contra de la producción

“Cuando vi parte del programa, me molestó, sobre todo cuando me vi a mí mismo, cuando vi que mi nombre aparecía en la pantalla y que esta señora decía textualmente lo mismo que yo. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que era yo. Su pelo era como el mío, llevaba la misma ropa. Por eso sentí como si lo reviviera todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones que sentía entonces. Nunca se pusieron en contacto conmigo para hablar de la serie. Creo que Netflix debería habernos preguntado si nos importaba o qué opinábamos de hacerla. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, declaró Rita en un ensayo publicado por Business Insider.