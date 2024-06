La conmemoración del Día D no se trató sólo de la derrota de Hitler

El presidente de Francia, Emmanuel Macron durante la ceremonia conmemorativa internacional en la playa de Omaha para conmemorar el 80º aniversario del desembarco aliado del «Día D» de la Segunda Guerra Mundial en Saint-Laurent-sur-Mer, Normandía. LOU BENOIST/Pool vía REUTERS El presidente de Francia, Emmanuel Macron durante la ceremonia conmemorativa internacional en la playa de Omaha para conmemorar el 80º aniversario del desembarco aliado del «Día D» de la Segunda Guerra Mundial en Saint-Laurent-sur-Mer, Normandía. LOU BENOIST/Pool vía REUTERS

Fuente: infobae.com

Ni los reyes y reinas presentes, ni los líderes políticos, ni siquiera las estrellas de cine de Hollywood estuvieron en el centro de las ceremonias del 6 de junio para conmemorar el 80º aniversario del Día D en Normandía. Fueron los veteranos. Unos 200 hicieron el viaje a las playas donde la mayoría de ellos había desembarcado en 1944, lanzando la campaña que liberó a Francia y, en última instancia, derrotó a la Alemania de Hitler. “¡Lo hice por ti!” lea el lema en la pantalla del escenario que presentó la ceremonia en Omaha Beach.

La mayoría de los veteranos llegaron en sillas de ruedas, con sus condecoraciones (y algunas lágrimas) brillando bajo el sol primaveral. Eran estadounidenses, británicos y canadienses, y muchos hablaron con una humildad cautivadora del día en que se sumergieron en el agua bajo una lluvia de fuego nazi. “Hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo más de uno. “Todos estamos eternamente en deuda con ellos”, declaró el rey Carlos de Gran Bretaña, quien asistió a un evento separado en el Memorial Británico de Normandía con vista a Gold Beach, donde habló parcialmente en francés. Por su parte, Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo simplemente: “Nadie en Francia, en Normandía, puede olvidar su sacrificio”.

El sacrificio y el heroísmo inimaginable fueron el motivo de toda la jornada. También lo fue la lucha por la libertad y la democracia, así como la gratitud francesa hacia las fuerzas aliadas. Los pueblos a lo largo de las sinuosas calles de Normandía que conducen a las playas estaban adornados con banderines con banderas estadounidenses y aliadas. Una casa cerca de Ver-sur-Mer estaba decorada con las palabras “Gracias”, hechas con banderas tricolores francesas.

El presidente francés Emmanuel Macron saluda a su par ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska en Omaha Beach, Normandía (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS) El presidente francés Emmanuel Macron saluda a su par ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska en Omaha Beach, Normandía (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Sin embargo, fue la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, lo que agudizó el simbolismo de la conmemoración. La visión de un veterano de la Segunda Guerra Mundial en silla de ruedas abrazando a un líder cuyo país actualmente está luchando contra una agresión expansionista tenía ecos de guerras pasadas y presentes. Joe Biden de Estados Unidos hizo el enlace en el cementerio estadounidense de Colleville-sur-Mer ese mismo día. “Las fuerzas de la libertad son más fuertes que las fuerzas de la conquista”, dijo. “No le daremos la espalda a Ucrania”.

A lo largo de los acontecimientos, hubo una sensación persistente no sólo del valor incalculable de la ayuda estadounidense, sino también de su fragilidad. Estados Unidos acudió al rescate de Europa en 1944 y lo está haciendo una vez más en Ucrania; pero puede que no siempre cuente con el respaldo de Europa. La presencia de Biden, que con el tiempo puede llegar a ser considerado uno de los últimos atlantistas estadounidenses, fue un recordatorio más de que ese apoyo no puede darse por sentado. Él mismo lo expresó en un comentario apenas disimulado dirigido a los aislacionistas republicanos, afirmando que el Día D constituye “una lección que espero que los estadounidenses nunca olvidemos”.

Entre los líderes europeos presentes en Normandía, incluido el alemán Olaf Scholz, Macron ha sido el que más ruidosamente ha advertido sobre la amenaza a la democracia. En un discurso reciente declaró que “Europa puede morir”. Condujo el punto a casa en la playa de Omaha. “Todos somos hijos del desembarco”, declaró el presidente francés, en un escenario colocado ante las arenas donde habían muerto miles de soldados. “El 6 de junio es un día sin fin”. En una entrevista con la televisión francesa después de la ceremonia, Macron dijo que suministrará aviones de combate Mirage 2000-5 a Ucrania y entrenará a sus pilotos en Francia; no especificó cuántos.

El secretario de Exteriores británico David Cameron, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (REUTERS/Benoit Tessier) El secretario de Exteriores británico David Cameron, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (REUTERS/Benoit Tessier)

Sin embargo, detrás del conmovedor teatro público y el homenaje elegantemente coreografiado a la unidad aliada, se esconden continuos desacuerdos sobre cómo preparar a Europa para valerse por sí misma y cómo enfrentar la autoritaria guerra de agresión de la Rusia en Ucrania. Macron recibe a Zelensky para conversaciones bilaterales en París el 7 de junio. Al día siguiente, Biden realizará su primera visita de Estado a la capital francesa.

Incluso entre franceses y estadounidenses existen diferencias sobre cómo manejar la guerra. No están de acuerdo con las reglas que rigen el uso de los misiles suministrados a Ucrania, así como con la idea que ha planteado Macron de potencialmente poner botas de la OTAN sobre el terreno allí de alguna manera. Tanto Estados Unidos como Alemania lo descartan. Sin embargo, al menos durante un día en las playas de Normandía, esos desacuerdos quedaron a un lado. Vladimir Putin apuesta a que el compromiso de Occidente con Ucrania flaqueará; Las palabras finales de Macron transmitieron el mensaje de que no será así. “Estamos aquí”, dijo mientras se enfrentaba a Zelensky y otros líderes aliados, “y no nos debilitaremos”.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved