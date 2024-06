La insólita tensión entre Wimbledon y la Selección de Inglaterra por la transmisión de los partidos de la Eurocopa

La presidenta del All England Club, Debbie Jevans, encendió la polémica al confirmar la decisión que tomó por la superposicion del torneo de tenis con el de fútbol que se disputa en Alemania.

Tennis – Wimbledon Preview – All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain – June 27, 2024 General view inside the centre court before the start of Wimbledon REUTERS/Paul Childs

El All England Club ha tomado la dura decisión de no transmitir los partidos de la Euro 2024 en sus instalaciones durante los campeonatos de Wimbledon el próximo mes. Esta resolución se mantendrá firme incluso si la selección de Inglaterra llegase a las etapas finales del torneo que se está disputando en Alemania.

Debbie Jevans, nueva presidenta del All England Club, afirmó en una entrevista con el medio británico The Telegraph, que las pantallas grandes solo mostrarán encuentros del certamen más antiguo del mundo, sin importar la potencial coincidencia con un partido de cuartos o semifinales de Inglaterra.

Jevans, quien es una ferviente seguidora del fútbol y fanática del Leeds, explicó que con 42.000 boletos vendidos diariamente desde hace meses y miles más esperados, la mayoría de los asistentes acuden al SW19 para ver tenis. Además, mencionó que la experiencia de los visitantes sin boletos para los principales escenarios ha mejorado notablemente en los últimos años, especialmente con la apertura de The Southern Village el verano pasado.

Jude Bellingham, de Inglaterra, se lamenta al final de un partido de la Eurocopa ante Eslovenia, el martes 25 de junio de 2024, en Colonia, Alemania (AP Foto/Martin Meissner) Jude Bellingham, de Inglaterra, se lamenta al final de un partido de la Eurocopa ante Eslovenia, el martes 25 de junio de 2024, en Colonia, Alemania (AP Foto/Martin Meissner)

“Las pantallas grandes mostrarán tenis”, dijo Jevans. “Todas las pantallas alrededor del recinto mostrarán tenis, ya que los partidos se extenderán hasta la noche.” Resaltó que los asistentes están más interesados en el tenis, y subrayó la notable demanda de boletos y paquetes de hospitalidad.

La presidenta del All England Club también abordó cómo enfrentaría Wimbledon la presión del BBC, dueño de los derechos de televisión, para ajustar el calendario del torneo en función de la cobertura de los partidos de la Eurocopa. En ese sentido afirmó que Wimbledon se enfocará en un horario adecuado para el tenis y los jugadores, incluyendo la eventualidad de partidos por la noche.

“Nos enfocaremos en el cronograma que sea adecuado para Wimbledon, para el tenis y para los jugadores. Si eres Carlos Alcaraz y terminas tarde por la noche, te molestaría bastante tener que jugar primero al día siguiente solo para evitar un choque con un partido de fútbol de Inglaterra”, sentenció.

El campeón Carlos Alcaraz posa junto a Novak Djokovic tras la final de Wimbledon, el domingo 16 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) El campeón Carlos Alcaraz posa junto a Novak Djokovic tras la final de Wimbledon, el domingo 16 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Jevans se mostró convencida de que la fidelidad a la tradición y la simplicidad para el espectador son claves en la relación de Wimbledon con el BBC, que ha sido el contrato de transmisión deportiva más longevo del mundo. Marcando el centenario de la primera cobertura radial desde la cancha central en el 2027, además enfatizó los riesgos de seguir a otros deportes como el críquet, que llevaron sus grandes eventos a plataformas de pago.

“En el Abierto de Francia, su contrato de televisión para los partidos diurnos es con el difusor nacional, France Télévisions, pero los partidos nocturnos están en Amazon Prime. Si no tienes Amazon, no podrás seguir viendo. La simplicidad para el consumidor es esencial, por eso estoy muy orgullosa de lo que tenemos con el BBC”, aseveró.

Sobre el posible retiro de Andy Murray

En cuanto al futuro de Andy Murray, quien podría retirarse este verano, Jevans mencionó que Wimbledon está preparado para marcar la ocasión si decide hacerlo. Subrayó que han mantenido conversaciones con la familia de Murray y que el club lo respalda en cualquier decisión que tome. “Andy ha sido un embajador increíble para el deporte y el país. Si elige retirarse, lo celebraremos debidamente”, dijo.

Tennis – Queen’s Club Championships – The Queen’s Club, London, Britain – June 18, 2024 Britain’s Andy Murray reacts during his round of 32 match against Australia’s Alexei Popyrin Action Images via Reuters/Paul Childs Tennis – Queen’s Club Championships – The Queen’s Club, London, Britain – June 18, 2024 Britain’s Andy Murray reacts during his round of 32 match against Australia’s Alexei Popyrin Action Images via Reuters/Paul Childs

La ejecutiva británica ha logrado evitar problemas políticos como la controversia por la prohibición de jugadores rusos hace dos años durante este primer campeonato como presidenta. Sin embargo, anticipa desafíos durante las próximas dos semanas, especialmente alineando las necesidades de los jugadores con el evento.

Finalmente, Jevans se mantuvo firme en que la Championships de Wimbledon no fracasa porque parte de la audiencia elija ver fútbol. “Si Inglaterra está en la semifinal de la Eurocopa, mucho del público naturalmente preferirá ver eso antes que un partido de tenis, pero regresarán a verlo”, concluyó.