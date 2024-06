¿La obstinación de Zago empieza a cobrar factura a Bolivia en la Copa América?

El entrenador ¿no llevó a jugadores convocables?, ¿Algunos de la banca deberían partir de titular? La Verde cuenta con 3 delanteros en el certamen continental.

Martin Suarez Vargas

Fuente: Red Uno

¿Es muy temprano para evaluar el rendimiento de la selección boliviana en la Copa América? Ante Estados Unidos mostró inferioridad futbolística, desde los físico, táctico y técnico. Nada mejor a flashes de anteriores duelos. La velocidad que imprimió el local en el primer tiempo y en algunos pasajes del complemento expuso la carencia del fútbol nuestro ¿Volverán tras el tercer partido a territorio nacional?

Una copia y calca de los amistosos previos a la Copa América mostró Bolivia ante Estados Unidos en su debut por el Grupo C, otro nuevo experimento de Zago salió chispeando en el laboratorio. Los yankis fueron ampliamente superiores y regulando su juego vencieron sin problemas a ‘La Verde’ que lució amarrada y con más ganas que ideas por momentos.

A sabiendas de que competir a la par con cualquier selección actual (problema estructural y de fondo), ¿Se pudo tener un mejor debut en la Copa América? Recordemos que no fueron llamados Enzo Monteiro del Santos quien ya había hecho el visado según se conoció, (actualmente Bolivia no cuenta con un delantero de peso). Darlison Rodríguez figura de Always Ready en la Copa Sudamericana y Henry Vaca de Bolívar que cambia cuando viste la camiseta de la selección ¿Pudieron darle más jerarquía a La Verde estos jugadores?

Bolivia solo cuenta con tres delanteros en la competencia americana de selecciones, Carmelo Algarañaz, César Menacho y Bruno Miranda, que con sus limitaciones en la espalda poco pueden hacer en ataque.

Se vio durante el partido contra los norteamericanos como en los amistosos anteriores, que Bolivia muestra una leve mejoría en el segundo tiempo, cuando incluye jugadores como Miguel Terceros, Ramiro Vaca o Jaume Cuéllar, aunque también hay que destacar que para ese momento el rival ya ha bajado su ritmo de juego, producto de que posiblemente ya esté arriba en el marcador.

A los nuestros aun les falta jugar contra Uruguay y Panamá por el Grupo C de la Copa América.