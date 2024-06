La Paz: Denuncian red de corrupción en EPSAS

El consultor e investigador de aguas y saneamiento, José María Herbas, denunció que hay una “red de corrupción” que intenta encubrir el “sobre precio” en la compra millonaria de tuberías para EPSAS.

“Hay elementos que nos llevan a pensar que en EPSAS hay una red de corrupción. Es decir, hay un sobre precio de 11 a 14 millones de bolivianos en la compra de tubería y a la fecha las autoridades no han desarrollado un trabajo de auditoría. Hay un silencio absoluto de parte del actual gerente, Alfredo Ayala”, denunció el investigador.

Ya anteriormente, Herbas denunció la compra con sobre precio de la tubería que tenía que ser destinada a Callapa. Ahora detalló que han salido nuevos indicios y pruebas que demuestran que hay un sobreprecio de más de 11 a 14 millones de bolivianos.

“Han surgido nuevos elementos sobre la compra irregular de tubería en EPSAS. Si recuerdan semanas atrás hemos denunciado que en EPSAS se han comprado tubería de manera irregular, por más de 14 millones de bolivianos para renovar la tubería del municipio de Callapa, en el departamento paceño.

“Ahora encontramos que no solamente hay irregularidades en el pago de compra de tubería, sino que hay toda una red de corrupción con la participación de interventores, de gerentes en área técnica, jefe de departamentos, responsable de áreas de compra”, lanzó.

Explicó que han encontrado cotizaciones de la empresa La Llave que demuestra que no se están manejando de la mejor manera los recursos económicos dentro de la empresa de aguas y que la misma se ha transformado en un “botín” de la corrupción.

Saucedo quiere la cabeza del Interventor de EPSAS

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Juan Saucedo, quiere la “cabeza” del Interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Alfredo Ayala Fernández de quien dijo que está vinculado con actos de corrupción.

“Pedimos la destitución o renuncia del interventor Alfredo Ayala, porque este señor está gestando la plata del pueblo para que se pague bono de antigüedad a los trabajadores. Él también se va a beneficiar con más de medio millón de bolivianos. Cómo es posible que este señor pueda gestar tanta plata sobando a los trabajadores con billetes”, afirmó Saucedo.

El dirigente vecinal convocó a conferencia de prensa en la Alcaldía Quemada, donde denunció que hay todo un “negocio de corrupción” dentro de la empresa pública de agua y pidió cárcel para el exinterventor, Marcelo Claure y que sea investigado por “daño económico al Estado”.

“Ayala debe renunciar por moral para que esta empresa salga adelante. Además, pedimos cárcel para el exinterventor, Marcelo Claure, por daño económico al Estado, porque este señor no ha controlado bien las cosas, no ha invertido en la gestión pública. Cuando el pueblo alteño solicita proyectos de agua o alcantarillado. Nunca hay plata, pero sí hay plata para forrase los bolsillos”, declaró.

El dirigente exigió a los trabajadores de EPSAS renunciar a su bono de antigüedad, luego de que la empresa pública perdió un juicio contra más de 400 trabajadores. Saucedo aseguró que no permitirán que se pague ese bono, porque representa la quiebra de esta institución.

“No vamos a permitir que se pague el bono de antigüedad a los trabajadores de EPSAS que han ganado un juicio laboral. Queremos pedir a los trabajadores que renuncien a ese bono. Si no renuncian, EPSAS estará en crisis económica, en quiebra. No va haber plata para proyectos. Estamos hablando de más de 150 millones de bolivianos”, aseveró.

CONTRA MEDIO MUNDO

En la misma conferencia, Juan Saucedo lanzó fuego contra los dirigentes de las organizaciones sociales de El Alto y hasta se metió con la supuesta familia de algunos dirigentes.

“Acá tenemos un edificio sindical que no ha pagado su factura de más de 600 mil bolivianos, que no paga por consumo de agua potable. Estamos hablando del edificio de la COR. Cuando del vecino no paga dos meses, nos cortan y de paso nos hacen pagar intereses, pero hay organizaciones que se benefician y al pueblo le cortan. Pese a que en la constitución en el artículo 20 nos respalda y el agua es un derecho humano”, denunció.

Ante el pedido de si tiene documentación o factura para probar semejante denuncia, Saucedo respondió que no la trajo, pero mostrará en su momento. Además, reveló que “de algunos (familiares) de dirigentes de las organizaciones están trabajando en EPSAS. Han salido beneficiosos, han tenido sus bonos, han tenido indemnizaciones. Sus hijos se están adjudicando las obras de EPSAS, para beneficiarse más”.

“Tenemos a un tal Mancilla, ha trabajado y estamos en plena investigación de que se está adjudicado algunas obras”, ante la consulta de si se trata de algún familiar del dirigente Mancilla, Saucedo respondió que “seguramente debe ser, yo no le conozco hay que investigar. Acá hemos encontrado la boleta de pago” agregó.