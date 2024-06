La Paz: Grupo de afectados por estafa de Las Loritas decide ir por la vía conciliatoria para recuperar su dinero

Un grupo de afectados por estafa múltiple en el caso Las Loritas acordó ir por la vía conciliatoria con la empresa de Harold Lora, para que se les devuelva el dinero que gastaron por la compra de departamentos que aún no se les entregó.

“Nosotros vamos a ir por la vía conciliatoria, eso se acordó en la asociación y hablo por mí y mi grupo que iríamos por la vía conciliatoria”, indicó Adolfo Severich, uno de los afectados.

Otro damnificado, Amilcar Peñafiel, confirmó la decisión y mencionó que desde el principio él y otros buscaban la vía conciliatoria “pero esta vez tenemos más apoyo para ir por este lado como lo habíamos conversado con los viceministros Roberto Ríos (Seguridad Ciudadana) y Jorge Silva (Defensa del Consumidor). Se decidió pues ir por la vía conciliatoria”.

Hace un tiempo, las víctimas conformaron tres grupos, uno que denunció a Lora por la vía penal y otros dos que apuntaban a través de la conciliación.

En un comunicado de la Loritas Edificios, la empresa mencionó que cumplirá con cada uno de los contratos, acuerdos y conciliaciones que fueron suscritos con los copropietarios de la empresa. Sin embargo, Peñafiel señaló que Las Loritas, pese a los compromisos suscritos en enero y febrero, no le devolvió “ningún centavo”.

“Particularmente ningún centavo me han cancelado, eso sí, existe personas de este grupo les han cancelado un porcentaje, no todo, solamente algo, pero en lo particular, a mí no me hicieron el depósito de nada”, indicó Peñafiel a Brújula Digital.

El afectado pagó al contado 40.500 dólares para la compra de un departamento de la empresa.

Severich y Peñafiel señalaron que si Las Loritas no cumple se tomarán otras acciones para buscar la devolución del dinero.

“Lo que pasa es que se ha hecho miles de acuerdos y la empresa no cumple con ellos. Llamamos a sus asesores legales, a sus representantes y no responden a nada. Algunos de sus representantes renunciaron y los demás parecen ausentes. Si no encontramos respuestas, vamos a hacer lo que sea para recuperar nuestro dinero. No sé si será adherirnos a la denuncia, pero está claro que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para buscar nuestras inversiones”, dijo Severich.

Los afectados ratificaron ir por la vía de la conciliación luego de una reunión de hace unos días con los viceministerios de Defensa al Consumidor y Seguridad Ciudadana, además de la Defensoría del Pueblo.

En dicha reunión, el viceministro Silva indicó que al tratarse de un tema entre privados se dejó en manos de la defensa de cada uno de los afectados la decisión de ir por la vía penal o administrativa.

Harold Lora actualmente está en detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz acusado de los delitos de estafa con víctimas múltiples, estafa y ganancias ilícitas.

Fue aprehendido el 27 de mayo. Su empresa construyó 17 edificios en la ciudad de La Paz, en su mayoría sin autorización municipal, y no cumplió con los compromisos de entrega con sus compradores, muchos de los cuales debieron recibir sus departamentos hace más de dos años.

