La Paz: Sin ser funcionario municipal, Miranda pidió información del aviso de irregularidades de Las Loritas

El secretario de Culturas de la alcaldía de La Paz, Rodney Miranda, afirmó que no recibió ninguna instrucción del alcalde Iván Arias de bajar de las redes sociales el comunicado de la Dirección de Administración Territorial y Catastro, que advertía que ninguno de los ocho edificios en construcción de «Las Loritas Edificios”, contaba con autorización municipal, y que en ese momento no era funcionario municipal, sino era responsable de comunicación de la campaña de la alianza Somos Pueblo.

“Cuando yo me acerco a las oficinas de planificación, no voy en calidad de funcionario municipal, yo no era funcionario municipal, yo estaba como responsable de comunicación la campaña del alcalde Arias que ya estaba posesionado. Al tratarse de un tema comunicacional, se me ha encomendado recabar información sobre ese comunicado, la instrucción no fue de bajar el comunicado sino fue el pedir información”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que pidió los respaldos con los que se contó para la elaboración y publicación de ese comunicado, porque se publica el último día de gestión del alcalde saliente Luis Revilla, a las 11:30 de la noche, “siendo que las funcionarias conocían de este tema mucho antes”.

Por su parte el asesor oficial, Oscar Navarro que acompañó a Miranda en la conferencia de prensa, dijo que no se negarán a someterse a las investigaciones que correspondan, “si es que procede”.

Con respecto a la supuesta “facilidad” que se dio para la ejecución de la construcción de estas edificaciones observadas, Navarro agregó que el proceso de regularización de edificaciones ,es una norma en la ciudad de La Paz, que data de muchos años atrás, y que se realizaron en anteriores gestiones municipales como en la actual.

Por otra parte, la Asociación de Copropietarios de Las Loritas Edificios se reunió con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos y el viceministro de Defensa al Usuario y Consumidor, Felipe Jorge Silva Trujillo, acordaron para colaborar en la creación de canales de comunicación y encuentros entre los copropietarios y el señor Harold Lora a través de la Dirección de Régimen Penitenciario.

Las acciones que se vayan a asumir tienen el objetivo de lograr que el señor Lora devuelva a los copropietarios su inversión o, en su defecto, entregue el inmueble acordado.

Los copropietarios increparon al concejal Oscar Sogliano por ser “cómplice” de la empresa constructora de Harold Lora. Esta autoridad fue una de las firmas defensoras de la “regularización” de las construcciones fuera de norma. Asimismo, han circulado muchas fotografías en las que aparece de manera frecuente con el propietario de esa empresa.

