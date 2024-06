La Policía busca a sujetos que atacaron a balazos a un taxista en Bermejo

Inicialmente se sospechaba de un posible atraco a una casa de cambio, pero actualmente la Policía maneja la hipótesis de que se trate de un “ajuste de cuentas”

Fuente: https://elpais.bo

Mediante una coordinación con las autoridades de la República Argentina y un rastrillaje en territorio nacional, la Policía Boliviana pretende dar con el paradero de los dos sujetos que atacaron a balazos al conductor de un vehículo en Bermejo. Aunque inicialmente la sospecha apuntaba al robo de un librecambista, luego se direccionó hacia un “ajuste de cuentas”.

Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el hecho ocurrió al promediar las 14.50 del lunes en el centro de esa ciudad. El conductor de un radio taxi estaba parqueado en proximidades a una casa de cambio cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El director de la fuerza anticrimen en esa jurisdicción, coronel Rubén Espinoza, señaló que en las grabaciones recolectadas de las cámaras de seguridad de la zona se puede comprobar que los sindicados discutieron durante unos minutos con el chofer, presuntamente sobre el cobro de un dinero.

Luego habrían disparado hacia el vehículo, se sospecha que fue con la intención de herir al conductor, y se dieron a la fuga. Sin embargo, la reacción de la víctima fue la de perseguir a la motocicleta hasta que llegó a chocarla varias cuadras más adelante.

Al verse acorralados, los sindicados abandonaron su motorizado y corrieron hacia el río Bermejo, presuntamente con la intención de huir hacia el país vecino.

La autoridad policial indicó que de momento no se logró aprehender a los implicados, pero ya se alertó a las instituciones del vecino país a fin de dar con su paradero y que puedan ser enviados nuevamente a Bolivia para rendir cuentas ante la justicia.

Espinoza apuntó que se pudo secuestrar la motocicleta, pero no tenía la placa correspondiente, por lo que no se descarta que haya sido robada. Por otra parte, ya se tomó la declaración del taxista, quien señaló que no conocía a los sujetos y no podía identificarlos.

De momento el caso continúa en investigación, las autoridades policiales anunciaron la recolección de más grabaciones y la toma de declaración de otros testigos que estuvieron presentes.